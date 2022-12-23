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Белгородка зарезала возлюбленного из-за обвинений в измене

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
Мужчина предположил, что у его женщины роман на стороне. В ответ на обвинения она ударила его ножом в грудь, сообщили в региональном СК.

40-летняя жительница Валуйского горокруга зарезала сожителя во время ссоры. Мужчина предположил, что женщина может ему изменять, поэтому она его убила.

Ссора со смертельным исходом в паре произошла 27 августа. Мужчина и женщина вместе выпивали и поругались. Ранее они также неоднократно ссорились на почве ревности со стороны мужчины — это приводило даже к дракам. Подсудимая в этот раз разозлилась, схватила нож и ударила им сожителя в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По делу уже состоялся суд. Женщину приговорили к восьми годам и четырём месяцам колонии общего режима.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Белгородская область#Валуйский горокруг#Убийства#Приговор
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