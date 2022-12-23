Белгородка зарезала возлюбленного из-за обвинений в измене

Ссора со смертельным исходом в паре произошла 27 августа. Мужчина и женщина вместе выпивали и поругались. Ранее они также неоднократно ссорились на почве ревности со стороны мужчины — это приводило даже к дракам. Подсудимая в этот раз разозлилась, схватила нож и ударила им сожителя в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.