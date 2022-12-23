Баланин: Подписан договор о создании фондов ОМС в Запорожской и Херсонской областях

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал подписание договора о взаимодействии между регионом и ФОМС РФ. Он отметил, что это очень важно для области, ведь полис ОМС предоставляет право на бесплатную и качественную медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается.