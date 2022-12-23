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Баланин: Подписан договор о создании фондов ОМС в Запорожской и Херсонской областях

Сегодня, 17:55
Фото: Пресс-служба ФОМС
В пятницу в Москве состоялась церемония подписания соглашений о взаимодействии, которые предусматривают создание территориальных фондов и оформление полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) жителям этих регионов.

Документы подписали председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и временно исполняющие обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской областей.

 

Председатель ФОМС Баланин сообщил, что цифровой полис ОМС дает жителям Запорожской и Херсонской областей, как и любому гражданину России, право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории страны в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Об этом сообщается на сайте newstracker.ru.

 

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал подписание договора о взаимодействии между регионом и ФОМС РФ. Он отметил, что это очень важно для области, ведь полис ОМС предоставляет право на бесплатную и качественную медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается.

 

Чтобы войти в правовое поле России, необходимо проделать серьезную работу, подчеркнул врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Но он также отметил, что подписанное соглашение — это уверенный и важный шаг в данном направлении.

 

Согласно подписанному соглашению, в Запорожской и Херсонской областях в скором времени организуют работу по созданию территориальных фондов и оформлению электронных полисов ОМС.

 

Ранее аналогичные соглашения о взаимодействии подписали председатель ФОМС и врио глав Луганской и Донецкой народных республик.

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