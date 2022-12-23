52 выпускника белгородских вузов и ссузов приняты на работу в Белгородэнерго

Чаще всего молодые специалисты выбирают профессию электромонтера с различной специализацией: по эксплуатации распределительных сетей, по ремонту и монтажу кабельных линий, по ремонту воздушных линий электропередачи, по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики, по эксплуатации электросчетчиков. В филиале молодые люди получают возможность постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы затем успешно применять их в работе и повышать уровень своей квалификации.