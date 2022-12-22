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За ночь на белгородских дорогах и тротуарах образовался гололёд

Сегодня, 04:34
Фото: 1MI
Гололёд с пескосоляной смесью.
На дорогах ситуацию исправили, но на тротуарах до сих пор скользко, сообщил врио мэра Валентин Демидов.

За ночь в Белгороде произошёл перепад температур, из-за чего на дорогах и тротуарных плитках образовался гололёд. Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил в своём Telegram-канале, что коммунальные службы всю ночь обрабатывали пескосоляной смесью основные пешеходные маршруты и автодороги.

Дороги уже успели привести в порядок, но на тротуарной плитке до конца ситуацию исправить не успели. Хотя врио мэра и заявил, что ночью на улицах наносили противогололёдные материалы, на тротуарной плитке до сих пор очень скользко. Утром в городе продолжают работать порядка 600 сотрудников УК и 250 Белгорблагоустройства.

Отметим, белгородские синоптики обещали, что 22 декабря на дорогах будет гололёдица.  По области температура воздуха днём будет колебаться между 0° и 5° тепла, в Белгороде — между 0° и 2° тепла.

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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Гололед
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