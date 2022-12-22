За ночь на белгородских дорогах и тротуарах образовался гололёд

Дороги уже успели привести в порядок, но на тротуарной плитке до конца ситуацию исправить не успели. Хотя врио мэра и заявил, что ночью на улицах наносили противогололёдные материалы, на тротуарной плитке до сих пор очень скользко. Утром в городе продолжают работать порядка 600 сотрудников УК и 250 Белгорблагоустройства.