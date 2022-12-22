Выделят ли пострадавшим при обстреле Красной Яруги жильё для временного проживания?

Белгородка обратилась к губернатору области в прямом эфире с проблемой жилья в пострадавшем при обстреле посёлке. В Красной Яруге у белгородцев от прилётов сильно пострадал дом, из-за чего они вынуждены были временно снять жильё в этом же посёлке. Но оно оказалось малопригодным для пожилых родителей женщины: горячей воды нет, а туалет находится на улице.