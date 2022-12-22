Выделят ли пострадавшим при обстреле Красной Яруги жильё для временного проживания?

Белгородка обратилась к губернатору области в прямом эфире с проблемой жилья в пострадавшем при обстреле посёлке. В Красной Яруге у белгородцев от прилётов сильно пострадал дом, из-за чего они вынуждены были временно снять жильё в этом же посёлке. Но оно оказалось малопригодным для пожилых родителей женщины: горячей воды нет, а туалет находится на улице.
Жительница уточнила у губернатора, планируется ли выдавать резервное жильё пострадавшим при обстреле.
Глава региона сообщил, что свободного жилья в посёлке нет, но предложил переселить родителей женщины в санаторий Старого Оскола.
В Красной Яруге есть проблема с дополнительным жильём. Там небольшое население, поэтому понятно, что мало кто строит жильё про запас или для аренды. Но мы можем временно отселить ваших родителей в санаторий Старого Оскола. Там хорошие условия, им окажут необходимую помощь, а после восстановления дома они смогут вернуться домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что обстрел посёлка Красная Яруга произошёл ночью 18 декабря. Повреждения были зафиксированы в трёх четырёхэтажных домах, сгорели хозпостройки. Ранения получили два человека: девушка получила осколочное ранение, а мужчину контузило. Ранения не были тяжёлыми, поэтому госпитализация не потребовалась.