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Выделят ли пострадавшим при обстреле Красной Яруги жильё для временного проживания?

Сегодня, 18:33
Фото: Bel.ru
Последствия обстрела Красной Яруги.
В посёлке жилья, в которое могли бы переселить пострадавших, нет, но губернатор Вячеслав Гладков предложил переселить нуждающихся в санаторий Старого Оскола.

Белгородка обратилась к губернатору области в прямом эфире с проблемой жилья в пострадавшем при обстреле посёлке. В Красной Яруге у белгородцев от прилётов сильно пострадал дом, из-за чего они вынуждены были временно снять жильё в этом же посёлке. Но оно оказалось малопригодным для пожилых родителей женщины: горячей воды нет, а туалет находится на улице.

Жительница уточнила у губернатора, планируется ли выдавать резервное жильё пострадавшим при обстреле.

Глава региона сообщил, что свободного жилья в посёлке нет, но предложил переселить родителей женщины в санаторий Старого Оскола.

В Красной Яруге есть проблема с дополнительным жильём. Там небольшое население, поэтому понятно, что мало кто строит жильё про запас или для аренды. Но мы можем временно отселить ваших родителей в санаторий Старого Оскола. Там хорошие условия, им окажут необходимую помощь, а после восстановления дома они смогут вернуться домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что обстрел посёлка Красная Яруга произошёл ночью 18 декабря. Повреждения были зафиксированы в трёх четырёхэтажных домах, сгорели хозпостройки. Ранения получили два человека: девушка получила осколочное ранение, а мужчину контузило. Ранения не были тяжёлыми, поэтому госпитализация не потребовалась.

Как выглядит Красная Яруга после обстрела: фото
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Обстрел#Красная Яруга#Вячеслав Гладков#Временное проживание
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