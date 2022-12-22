Вячеслав Гладков: Последствий после громких звуков на земле нет

Вечером 22 декабря многие белгородцы услышали над городом два громких звука. Громко было ближе к семи часам вечера.
В 19:00 начался вечерний прямой эфир «10 вопросов губернатору», в ходе которого главе региона Вячеславу Гладкову сообщили о последствиях на земле после громких звуков. Выяснилось, что на земле никаких повреждений не зафиксировали.
Руководитель МЧС по Белгородской области доложил, что последствий на земле нет. Надеюсь, что дальше вечер у нас пройдёт спокойно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области