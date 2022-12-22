Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Вячеслав Гладков: Последствий после громких звуков на земле нет

Сегодня, 16:45
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков
Об этом глава региона сообщил в вечернем прямом эфире.

Вечером 22 декабря многие белгородцы услышали над городом два громких звука. Громко было ближе к семи часам вечера.

В 19:00 начался вечерний прямой эфир «10 вопросов губернатору», в ходе которого главе региона Вячеславу Гладкову сообщили о последствиях на земле после громких звуков. Выяснилось, что на земле никаких повреждений не зафиксировали.

Руководитель МЧС по Белгородской области доложил, что последствий на земле нет. Надеюсь, что дальше вечер у нас пройдёт спокойно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Над Белгородом вновь раздались громкие звуки
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков ответил, почему плохо сработало СМС-оповещение при обстреле в БелгородеКак выглядит Красная Яруга после обстрела: фотоПовреждённые при обстреле дома на Славянской в Белгороде окна заменят до конца неделиОчевидцы рассказали подробности обстрела Шебекино
#Александра Склярова#Город#Операция на Украине#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Громкие звуки
Подпишитесь
Гладков: В Белгородской области достаточно систем ПВО
Сегодня, 11:42
Игорь Маковский поздравил сотрудников «Россети Центр» с Днём энергетика
Сегодня, 12:30
«Мираторг» подал в суд на «Мираторг»
Сегодня, 14:38
Что и почему подорожало для белгородцев в декабря. А водка подешевела?
Сегодня, 07:23
Гладков ответил, почему плохо сработало СМС-оповещение при обстреле в Белгороде
Сегодня, 14:30
Депутат Белгородской облдумы сложил свои полномочия
Сегодня, 11:52