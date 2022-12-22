Водонапорная башня Шухова на эмблеме «Белоблводоканала»

По замыслу организаторов обязательным условием стало присутствие на логотипе изображения водонапорной башни великого инженера Шухова, родившегося на Белгородской земле.
Примечательно, что церемония награждения прошла в день 151-летия белгородского водоканала. «Вуз увековечил память Шухова, белгородский аэропорт носит его имя. Мы подумали: почему бы не увековечить изобретение великого русского инженера и архитектора, а именно конструкцию водонапорной башни на логотипе водоканала? Поэтому совместно со студентами БГТУ имени Шухова провели конкурс», — рассказал гендиректор «Белоблводоканала» Александр Николаев.
В оргкомитет конкурса поступило около десяти заявок. Первое место присудили магистранту кафедры дизайна архитектурной среды Архитектурного института Софье Орешкиной. Девушка получила не только грамоту и денежное вознаграждение, но и приглашение на работу в областное предприятие. Второе и третье место заняли студенты АИ Алёна Кожухова и Даниил Беляков.
Для сотрудников водоканала провели экскурсию по университету. Вместе с директором Инженерно-строительного института Валерием Уваровым побывали на кафедре теплоэнергетики, газовой отрасли, водоснабжения и водоотведения. Гости посмотрели тематические и компьютерные классы, где студенты изучают программное обеспечение по проектированию сетей, а также лабораторию для диагностики воды.
На встрече с руководителями вуза обсудили совместную программу переподготовки кадров и организацию образовательного кластера. «По поводу сотрудничества — у нас есть договорённость, что студенты учебного учреждения будут проходить у нас не только практику, но и ждем их всегда распростёртыми руками работать на нашем государственном предприятии», — отметил генеральный директор ГУП «Белоблводоканал» Александр Николаев.