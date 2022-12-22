Водонапорная башня Шухова на эмблеме «Белоблводоканала»

На встрече с руководителями вуза обсудили совместную программу переподготовки кадров и организацию образовательного кластера. «По поводу сотрудничества — у нас есть договорённость, что студенты учебного учреждения будут проходить у нас не только практику, но и ждем их всегда распростёртыми руками работать на нашем государственном предприятии», — отметил генеральный директор ГУП «Белоблводоканал» Александр Николаев.