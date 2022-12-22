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Водонапорная башня Шухова на эмблеме «Белоблводоканала»

Сегодня, 10:09
Фото: БГТУ
В БГТУ имени Шухова наградили победителей конкурса на лучший логотип «Белоблводоканала».

По замыслу организаторов обязательным условием стало присутствие на логотипе изображения водонапорной башни великого инженера Шухова, родившегося на Белгородской земле.

Примечательно, что церемония награждения прошла в день 151-летия белгородского водоканала. «Вуз увековечил память Шухова, белгородский аэропорт носит его имя. Мы подумали: почему бы не увековечить изобретение великого русского инженера и архитектора, а именно конструкцию водонапорной башни на логотипе водоканала? Поэтому совместно со студентами БГТУ имени Шухова провели конкурс», — рассказал гендиректор «Белоблводоканала» Александр Николаев.

В оргкомитет конкурса поступило около десяти заявок. Первое место присудили магистранту кафедры дизайна архитектурной среды Архитектурного института Софье Орешкиной. Девушка получила не только грамоту и денежное вознаграждение, но и приглашение на работу в областное предприятие. Второе и третье место заняли студенты АИ Алёна Кожухова и Даниил Беляков.

Для сотрудников водоканала провели экскурсию по университету. Вместе с директором Инженерно-строительного института Валерием Уваровым побывали на кафедре теплоэнергетики, газовой отрасли, водоснабжения и водоотведения. Гости посмотрели тематические и компьютерные классы, где студенты изучают программное обеспечение по проектированию сетей, а также лабораторию для диагностики воды.

На встрече с руководителями вуза обсудили совместную программу переподготовки кадров и организацию образовательного кластера. «По поводу сотрудничества — у нас есть договорённость, что студенты учебного учреждения будут проходить у нас не только практику, но и ждем их всегда   распростёртыми руками работать на нашем государственном предприятии», — отметил генеральный директор ГУП «Белоблводоканал» Александр Николаев.

Фото: БГТУ
#Бгту#Алина Харина
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