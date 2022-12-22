В Перми УФАС проверяет «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за повышения цен на горючее

На брифинге Плаксин напомнил, что 18 августа «было единичное повышение на 30 копеек, а с 15 сентября цены активно пошли вверх». К середине декабря стоимость дизеля выросла на 10%. Об этом пишет properm.ru.
В УФАС заявили, что действия компании подпадают под закон об установлении монопольно высокой цены.
Глава ведомства сообщил, что сейчас ведется углубленное изучение ситуации. В «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» были направлены необходимые запросы. Инициированы и другие процедуры, предшествующие возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства.
В УФАС учитывают реальные факторы, влияющие на стоимость топлива, среди которых биржевые цены, инфляция и сезонность. При этом следует понимать, что компания дизель покупает не на бирже, а заказывает его производство на заводе.
В последние годы компания не понижала стоимость топлива при переходе с зимнего дизельного топлива на межсезонное или летнее. Антимонопольщики считают такое поведение поводом для проверки.