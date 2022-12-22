В Перми ПЦБК запустила в эксплуатацию новый коллектор водовыпуска

Новый коллектор установили летом. Осенью после проверки специалистами Росприроднадзора и Стройнадзора на него выдали разрешительные документы. В ноябре компания ПЦБК получила последние документы от Камского бассейнового водного управления, после чего старый коллектор вывели из эксплуатации, передает properm.ru.
Протяженность нового коллектора составляет 600 метров, а диаметр — 1 метр. Он представляет собой полиэтиленовую трубу, основная часть которой проложена под дном реки Чусовой, а около 100 метров проходит по берегу. На суше также смонтированы две камеры гашения, замедляющие скорость потока очищенных стоков. Стоимость проекта составляет 70 миллионов рублей.
Главный инженер ПЦБК и руководитель проекта Вячеслав Новокшонов отметил, что срок службы новой трубы составляет 70 лет, что в два раза больше той, которая была проложена в советское время.
Как отметили в компании, производительность очистных сооружений ПЦБК составляет 57 тысяч кубометров в сутки. Речная вода, которая используется в производстве, проходит пять этапов очистки, после чего ее снова сливают в водоем.