В Перми ПЦБК запустила в эксплуатацию новый коллектор водовыпуска

Протяженность нового коллектора составляет 600 метров, а диаметр — 1 метр. Он представляет собой полиэтиленовую трубу, основная часть которой проложена под дном реки Чусовой, а около 100 метров проходит по берегу. На суше также смонтированы две камеры гашения, замедляющие скорость потока очищенных стоков. Стоимость проекта составляет 70 миллионов рублей.