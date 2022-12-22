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В мэрии так и не решили судьбу старого детсада № 36 в центре Белгорода

Сегодня, 06:56
Фото: Go31.ru
Вопрос о сносе здания обсуждается до сих пор, однако все права детей на получение образования по месту жительства будут соблюдены, рассказали в горадминистрации Go31.ru. Детсад находится в месте, на котором планируют обустроить Белый квартал.

Судьба детского сада № 36 в Белгороде так и не решена. Здание в центре города собирались снести. Теперь в мэрии не знают, будут ли сносить детсад, однако чиновники обещают, что права детей на образование по месту жительства будут соблюдены.

Редакция обратилась в городскую администрацию, от которой и получила ответ, что решение по детсаду ещё не принято. Со слов чиновников, вопрос ещё находится на стадии обсуждения.

Интересно, что в мае родителей предупредили о сносе здания через месяц. Тогда представители администрации говорили, что проблема в аварийном состоянии детсада.

Уже бывший мэр города Антон Иванов пообещал родителям распределить детей и педагогов по соседним дошкольным учреждениям. Эти планы реализовать не удалось, а снос перенесли на год.

Концепцию новой застройки центра Белгорода уже показали, но судьба детсада остаётся туманной. В плане по строительству Белого квартала напротив здания учреждения написано «снос/капитальный ремонт».

Вячеслав Гладков объяснил снос детского сада №36 в центре Белгорода
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#Детсад#Свято-Троицкий квартал#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Снос#Белый квартал
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