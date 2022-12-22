В мэрии так и не решили судьбу старого детсада № 36 в центре Белгорода

Судьба детского сада № 36 в Белгороде так и не решена. Здание в центре города собирались снести. Теперь в мэрии не знают, будут ли сносить детсад, однако чиновники обещают, что права детей на образование по месту жительства будут соблюдены.
Редакция обратилась в городскую администрацию, от которой и получила ответ, что решение по детсаду ещё не принято. Со слов чиновников, вопрос ещё находится на стадии обсуждения.
Интересно, что в мае родителей предупредили о сносе здания через месяц. Тогда представители администрации говорили, что проблема в аварийном состоянии детсада.
Уже бывший мэр города Антон Иванов пообещал родителям распределить детей и педагогов по соседним дошкольным учреждениям. Эти планы реализовать не удалось, а снос перенесли на год.
Концепцию новой застройки центра Белгорода уже показали, но судьба детсада остаётся туманной. В плане по строительству Белого квартала напротив здания учреждения написано «снос/капитальный ремонт».