В дренажной шахте в Белгородской области на рабочего наехал электровоз

Похожая история произошла на предприятии в соседнем муниципалитете — в Губкинском горокруге. Местный житель неофициально устроился в компанию в качестве оператора дробильной установки, перерабатывающей щебень. Во время работы мужчина получил серьёзную травмы позвоночника.