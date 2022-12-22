В дренажной шахте в Белгородской области на рабочего наехал электровоз

20 декабря на одном из предприятий в Белгородской области пострадал сотрудник. В дренажной шахте на 40-летнего энергетика наехал электровоз. Рабочего госпитализировали.
Следственный отдел организовал проверку по факту получения травмы на производстве. По её результатам примут процессуальное решение.
Похожая история произошла на предприятии в соседнем муниципалитете — в Губкинском горокруге. Местный житель неофициально устроился в компанию в качестве оператора дробильной установки, перерабатывающей щебень. Во время работы мужчина получил серьёзную травмы позвоночника.