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В дренажной шахте в Белгородской области на рабочего наехал электровоз

Сегодня, 08:00
Фото: СУ СКР по Белгородской области
Сотрудника предприятия госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка, сообщает СУ СК по Белгородской области.

20 декабря на одном из предприятий в Белгородской области пострадал сотрудник. В дренажной шахте на 40-летнего энергетика наехал электровоз. Рабочего госпитализировали.

Следственный отдел организовал проверку по факту получения травмы на производстве. По её результатам примут процессуальное решение.

Похожая история произошла на предприятии в соседнем муниципалитете — в Губкинском горокруге. Местный житель неофициально устроился в компанию в качестве оператора дробильной установки, перерабатывающей щебень. Во время работы мужчина получил серьёзную травмы позвоночника.

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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Электровоз#Наезд#Рабочий#Следственный комитет#Травма
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