В части приграничных районов Белгородской области ограничили продажу спиртного

Депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в статью регионального закона, который регулирует отдельные вопросы в сфере розничной продажи алкоголя. Как объяснил руководитель администрации губернатора области Иван Будлов, проект подготовили на основании решения регионального оперштаба, чтобы дополнительно регулировать розничную продажу спиртного на территории региона.
Предлагается сократить продолжительность времени розничной продажи алкогольной продукции на отельных территориях приграничных муниципальных образований области до пяти часов в день.
Иван Будлов
Временные ограничения коснутся некоторых приграничных населённых пунктов Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского горокругов.
Под дополнительные ограничения попадают ещё семь территорий Валуйского горокруга: это посёлок Уразово и сёла — Казинка, Колосково, Мандрово, Принцевка, Солоти и Тимоново.
Жители вышеперечисленных населённых пунктов смогут приобрести спиртное с 11:00 до 16:00.
Данный закон направлен на снижение доступности алкогольной продукции для населения, а также на обеспечение безопасности жителей отдельных приграничных территорий в период проведения СВО.
Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.