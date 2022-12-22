В части приграничных районов Белгородской области ограничили продажу спиртного

Депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в статью регионального закона, который регулирует отдельные вопросы в сфере розничной продажи алкоголя. Как объяснил руководитель администрации губернатора области Иван Будлов, проект подготовили на основании решения регионального оперштаба, чтобы дополнительно регулировать розничную продажу спиртного на территории региона.