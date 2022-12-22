В Белгородской области за неделю выявили более 80 случаев свиного гриппа

В Белгородской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом. По данным Роспотребнадзора, на 17,3% повысился уровень заболеваемости ОРВИ и на 13,5% — гриппом.
Сообщается, что в регионе за 50-ю неделю зарегистрировали 15,9 тыс. случаев заражения острыми респираторными инфекциями. За прошедшую неделю выявили и 84 случая гриппа A (H1N1pdm09). За две недели уровень госпитализаций с этими заболеваниями вырос на 38% — с 215 человек до 297. Также отмечается рост случаев заболеваемости внебольничными пневмониями — в 1,5 раза.
В регион уже поступило более 720 тыс. доз вакцины от гриппа, из них 160 тыс. — детские. Прививку на текущий момент сделало почти 48% взрослого населения области.
Ранее о росте количества инфекций подобного рода сообщал и министр здравоохранения области Андрей Иконников. Со слов главы регионального минздрава, грипп у белгородцев протекает тяжело. Медикам приходится работать в усиленном режиме.