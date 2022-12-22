В Белгородской области за неделю выявили более 80 случаев свиного гриппа

Сообщается, что в регионе за 50-ю неделю зарегистрировали 15,9 тыс. случаев заражения острыми респираторными инфекциями. За прошедшую неделю выявили и 84 случая гриппа A (H1N1pdm09). За две недели уровень госпитализаций с этими заболеваниями вырос на 38% — с 215 человек до 297. Также отмечается рост случаев заболеваемости внебольничными пневмониями — в 1,5 раза.