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В Белгородской области за неделю выявили более 80 случаев свиного гриппа

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI

В Белгородской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе вырос на 17,3%, гриппом — на 13,5%. Данные опубликовали в управлении Роспотребнадзора по области.

В Белгородской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом. По данным Роспотребнадзора, на 17,3% повысился уровень заболеваемости ОРВИ и на 13,5% — гриппом.

Сообщается, что в регионе за 50-ю неделю зарегистрировали 15,9 тыс. случаев заражения острыми респираторными инфекциями. За прошедшую неделю выявили и 84 случая гриппа A (H1N1pdm09). За две недели уровень госпитализаций с этими заболеваниями вырос на 38% — с 215 человек до 297. Также отмечается рост случаев заболеваемости внебольничными пневмониями — в 1,5 раза.

В регион уже поступило более 720 тыс. доз вакцины от гриппа, из них 160 тыс. — детские. Прививку на текущий момент сделало почти 48% взрослого населения области.

Ранее о росте количества инфекций подобного рода сообщал и министр здравоохранения области Андрей Иконников. Со слов главы регионального минздрава, грипп у белгородцев протекает тяжело. Медикам приходится работать в усиленном режиме.

В Белгородской области наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом
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#Наталья Корявых#Медицина#Заболеваемость#Белгородская область#Больницы#Вакцина#Орви#Грипп#Внебольничная пневмония#Свиной грипп
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