В Белгородской области с начала года сгорело 148 автомобилей

С 1 января по 30 ноября пожарные службы в Белгородской области выезжали на тушение автомобилей 148 раз. В общем количестве 94 случая возгорания произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов, 34 пожара возникло из-за поджога. От неисправности электрооборудования пострадало 20 транспортных средств.
Отметим, что горят не только легковые автомобили. Так, в ноябре в поле под Белгородом вспыхнул трактор. Некоторые источники сообщали, что он подорвался на мине, однако эту информацию не подтвердили.