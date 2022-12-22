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В Белгородской области с начала года сгорело 148 автомобилей

Сегодня, 11:20
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
С начала года по конец ноября зафиксировано 148 случаев возгорания транспорта. Основные причины — внутренние неисправности, поджог, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области
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Пожар

С 1 января по 30 ноября пожарные службы в Белгородской области выезжали на тушение автомобилей 148 раз. В общем количестве 94 случая возгорания произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов, 34 пожара возникло из-за поджога. От неисправности электрооборудования пострадало 20 транспортных средств.

Отметим, что горят не только легковые автомобили. Так, в ноябре в поле под Белгородом вспыхнул трактор. Некоторые источники сообщали, что он подорвался на мине, однако эту информацию не подтвердили. 

Под Белгородом в поле сгорел трактор
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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Пожар#Транспорт#МЧС
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