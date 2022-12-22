В Белгородской области риелтор обманула клиентов на 4 млн рублей

Жительницу Губкина признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Женщина работала риелтором и похитила у своих клиентов более 4 млн рублей. Из-за её действий люди лишились своей жилплощади.
Женщина была предпринимателем и занималась риелторской деятельностью в агентстве недвижимости, представленном в Губкине и Старом Осколе. В период с января 2019 по май 2021 года мошенница заключила несколько договоров на посреднические услуги по сделкам с недвижимостью, но на деле их не оказывала.
Суд признал обвиняемую виновной. Её приговорили к шести годам колонии общего режима с отсрочкой. Приговор ещё можно обжаловать.