В Белгородской области риелтор обманула клиентов на 4 млн рублей

Женщина была предпринимателем и занималась риелторской деятельностью в агентстве недвижимости, представленном в Губкине и Старом Осколе. В период с января 2019 по май 2021 года мошенница заключила несколько договоров на посреднические услуги по сделкам с недвижимостью, но на деле их не оказывала.