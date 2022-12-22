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В Белгородской области риелтор обманула клиентов на 4 млн рублей

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
36-летнюю белгородку обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Она получила тюремный срок, сообщили в региональной прокуратуре.

Жительницу Губкина признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Женщина работала риелтором и похитила у своих клиентов более 4 млн рублей. Из-за её действий люди лишились своей жилплощади.

Женщина была предпринимателем и занималась риелторской деятельностью в агентстве недвижимости, представленном в Губкине и Старом Осколе. В период с января 2019 по май 2021 года мошенница заключила несколько договоров на посреднические услуги по сделкам с недвижимостью, но на деле их не оказывала.

Суд признал обвиняемую виновной. Её приговорили к шести годам колонии общего режима с отсрочкой. Приговор ещё можно обжаловать.

Белгородка похитила миллионы у своих клиентов во время работы риелтором
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Приговор#Прокуратура#Происшествия#Риэлтор
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