В Белгородской области могут создать ополчение для женщин

В вечернем прямом эфире к губернатору области обратилась белгородка. Женщина предложила создать в регионе специальное ополчение для женщин, где желающих белгородок обучили бы военным основам.
У меня вопрос по ополчению: сейчас тренируют мужчин, а как же женщины? Я мама и максимум смогу защититься лопатой. Почему бы не провести женщинам уроки по сборке автомата? Может, обучить нас какой-нибудь разведке. Мне кажется, желающих будет много.
предложила жительница.
Глава региона оценил такое желание и пообещал принять решение по этому вопросу.
Хорошее предложение, но, надеюсь, что до этого не дойдёт, мужчины готовы встать на защиту своих домов. Но мы, думаю, можем дать возможность желающим женщинам проявить себя. Дайте мне немного времени, посоветуюсь и доложу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ЧВК «Вагнер» обучает добровольцев из Белгородской и Курской областей в ополчении для защиты земли с ноября 2022 года.