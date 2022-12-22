В Белгороде завершили расчистку выбранных горожанами рек

В этом году реки Гостянка, Северский Донец и частично Везёлку удалось привести в порядок. Подготовка к расчистке реки Разумная только началась. Работы запланированы на три года, пройдут они по проекту «Сохранение уникальных водных объектов», сообщает мэрия Белгорода.

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