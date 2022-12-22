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В Белгороде завершили расчистку выбранных горожанами рек

Сегодня, 11:29
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
В этом году реки Гостянка, Северский Донец и частично Везёлку удалось привести в порядок. Подготовка к расчистке реки Разумная только началась. Работы запланированы на три года, пройдут они по проекту «Сохранение уникальных водных объектов», сообщает мэрия Белгорода.

В 2022 году в Белгороде расчистили несколько рек, за которые ранее голосовали горожане. В Гостянке, расположенной возле футбольного манежа на улице Белинского, очистили 840 м берега от поросли и мусора, провели дноуглубительные работы и вывезли 270 м³ древесных отходов.

Под мостом на улице Волчанской, где протекает Северский Донец, вывезли 5 тыс. м³ донных отложений и расчистили участок 1 тыс. кв. метров от камыша.

На двух участках Везёлки убрали заросли камыша. От Кашарского проезда до улицы Набережной на площади 50 тыс. м³ расчистили донные отложения.

Работы на реке Разумная займут три года. Сейчас в Дорогобужино идёт подготовка. Расчистка пройдёт в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

В октябре проходило голосование за водные объекты, которые расчистят в 2023 году. На выбор жителям были представлены Гостёнка от улицы Белинского до Дальней Садовой, пруд Оскочное на улице Красносельской и пруд Сосновка на одноимённой улице.

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