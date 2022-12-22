В Белгороде продают «Пегаса» за 1,2 млн рублей

На сайте объявлений появилась информация о продаже скульптуры «Пегаса» за 1,2 млн рублей.
Этой скульптурой я хочу показать, что для творчества нет преград! Красота везде вокруг нас. Даже из мусора можно создать красоту, когда красота есть в душе.
Автор объявления
Журналист «Бел.Ру» под видом покупателя связалась с продавцом и выяснила, что «Пегаса» создал тот же мастер, что и коня, который был представлен на фестивале «Белгород в цвету».
Скульптура «Пегаса» выполнена из металла. Автор объявления указывает, что мастер может изготовить любую скульптуру по желанию заказчика.