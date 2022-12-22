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В Белгороде продают «Пегаса» за 1,2 млн рублей

Сегодня, 13:07
Фото: Авито
Скульптуру выставили на продажу на сайте объявлений «Авито». Её выполнил тот же матер, что и скульптуру коня, выставленную на фестивале «Белгород в цвету».

На сайте объявлений появилась информация о продаже скульптуры «Пегаса» за 1,2 млн рублей.

Этой скульптурой я хочу показать, что для творчества нет преград! Красота везде вокруг нас. Даже из мусора можно создать красоту, когда красота есть в душе.
Автор объявления

Журналист «Бел.Ру» под видом покупателя связалась с продавцом и выяснила, что «Пегаса» создал тот же мастер, что и коня, который был представлен на фестивале «Белгород в цвету».

Фото: Авито

Скульптура «Пегаса» выполнена из металла. Автор объявления указывает, что мастер может изготовить любую скульптуру по желанию заказчика.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгород#Скульптура#Продажи#Объявление
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