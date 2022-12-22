В Белгороде пожарные вытащили мужчину из горевшего дома

Вечером 21 декабря загорелся частный дом на улице Купянской. Когда приехали спасатели, очевидцы сказали, что внутри находится отец собственницы дома.
Пожарные попали в горевшее здание через окно и начали поиски. В одной из комнат они нашли 57-летнего мужчину, который успел надышаться дымом. Пострадавшего передали медикам. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.
На минувшей неделе в регионе зафиксировали 36 пожаров, два из них — со смертельным исходом. Причиной возгораний, предположительно, стало неосторожное курение. Также пожарные успели спасти от огня двух белгородцев.