Уровень инфляции в Белгородской области в ноябре вновь превысил общероссийский

В регионе зафиксировали замедление роста цен на продовольственные товары. Если в октябре размер годовой инфляции по указанной категории составил 13,62%, то в ноябре — 11,96%. Замедлился рост цен в том числе на свинину, мясо птицы и колбасные изделия, а также на молоко, сметану и сливочное масло.