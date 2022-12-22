Уровень инфляции в Белгородской области в ноябре вновь превысил общероссийский

В ноябре уровень инфляции в Белгородской области превысил общероссийский. Если в регионе годовой размер инфляции составил 12,96%, то по стране — 11,98%. При этом уровень в октябре в области составлял 14,07%.
В целом в регионе наблюдается динамика по снижению уровня годовой инфляции. В сентябре показатель равнялся 15,19%, в августе — 15,86%.
В регионе зафиксировали замедление роста цен на продовольственные товары. Если в октябре размер годовой инфляции по указанной категории составил 13,62%, то в ноябре — 11,96%. Замедлился рост цен в том числе на свинину, мясо птицы и колбасные изделия, а также на молоко, сметану и сливочное масло.
Аналогичная ситуация наблюдается и с непродовольственными товарами. Размер инфляции равняется 16,17%, месяцем ранее — 17,26%. Замедлился рост цен на новые иномарки, на бензин. Постепенное налаживание параллельного импорта привело к удешевлению смартфонов.
Самыми незначительными изменения оказались в сфере услуг. В ноябре — 8,07%, а в октябре — 8,16%.