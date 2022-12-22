Участок в обстреливаемом белгородском приграничье выставили на торги за 61 млн

В регулярно попадающей под обстрелы Журавлёвке Белгородского района попали на торги жилой дом и земельные участки. Площадь дома составляет 53,7 кв. м, участка — 4,3 тыс. кв. м. Их выставили одним лотом по начальной цене в 622,9 тыс. рублей.
Помимо этого, в Журавлёвке рассчитывают продать участок площадью 3,3 тыс. кв. м. Начальная цена — 61,2 млн рублей. Торги запланированы на 10 января.
Арестованное имущество должников планируют реализовывать в течение первого месяца следующего года. В списке лотов есть, например, автомобиль Ford Transit 2017 г. в. с начальной стоимостью более 1 млн рублей, жилое помещение в Белгороде в 31 кв. м. с начальной ценой в 3,4 млн рублей.
Ручной станок для формирования ламелей будет выставлен на торги за 133,3 тыс. рублей, гараж в Губкине по цене 86,8 тыс. рублей, Honda Accord 2008 г. в. — за 506,3 тыс. рублей.
С полным списком можно ознакомиться на сайте регионального УФССП.