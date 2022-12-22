Участок в обстреливаемом белгородском приграничье выставили на торги за 61 млн

Арестованное имущество должников планируют реализовывать в течение первого месяца следующего года. В списке лотов есть, например, автомобиль Ford Transit 2017 г. в. с начальной стоимостью более 1 млн рублей, жилое помещение в Белгороде в 31 кв. м. с начальной ценой в 3,4 млн рублей.