Суд наказал чиновника мэрии за несвоевременный ответ белгородцам

Также уточняется, что суд привлёк сотрудника департамента к административной ответственности по статье за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей штрафа) с вынесением предупреждений.