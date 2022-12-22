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Суд наказал чиновника мэрии за несвоевременный ответ белгородцам

Сегодня, 07:28
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Одного из сотрудников городской администрации привлекли к ответственности за нарушение законодательства о рассмотрении обращений граждан, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородский чиновник получил предупреждения от прокурора, поскольку несвоевременно направил ответ горожанам. К ответственности привлекли заместителя в департаменте городского хозяйства.

Срок рассмотрения обращений белгородцев продлевался, однако окончательные ответы заявители всё равно получили не вовремя. Прокуратура внесла два представления. Их рассмотрение находится на контроле ведомства.

Также уточняется, что суд привлёк сотрудника департамента к административной ответственности по статье за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей штрафа) с вынесением предупреждений. 

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