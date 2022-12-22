«Новые известия» объявили имена лучших политтехнологов

В списке лидеров Центрального федерального округа оказались имена Александра Асафова, Антона Садкина и Сергея Тарасьянца. Лучшими в Северо-Западном федеральном округе назвали Валентина Бианки, Льва Павлючкова, Алексея Высоцкого. Южный федеральный округ счел лучшими Сергея Смирнова, Николая Петропавловского, Станислава Крутянского. В числе лидеров по Северо-Кавказскому федеральному округу объявили Андрея Прилатова, Антона Исаева, Артура Насонова. В Приволжском федеральном округе во главе рейтинга оказались Сергей Кудлай, Вера Леонова, Владимир Андреев. Лучшими в Уральском федеральном округе признали Кирилла Истомина, Сергея Сарычева, Алексея Швайгерта. В топ по Сибирскому федеральному округу поставили Валерия Смородникова, Марию Сергееву, Владимира Титенкова. В числе лучших в Дальневосточном федеральном округе назвали Андрея Пономарева, Даниила Ермилова, Илью Митькина (Спокойнова). Победителей от новых территорий РФ в сфере политтехнологий представили Дмитрий Чайка, Евгений Купцов, Игорь Резников, Александр Малькевич.