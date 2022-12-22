«Новые известия» объявили имена лучших политтехнологов

Первый этап исследования состоялся в период с 15 ноября по 7 декабря 2022 года. В числе задействованных методов — очное и заочное анкетирование, информируют «Новые известия».
В итоговую выборку первого этапа вошли 212 анкет специалистов-участников рынка профессиональных услуг в области политического консалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов.
В ходе второго этапа, с 8 по 19 декабря, выбрали еще 124 анкеты, из которых были забракованы пять. Итог: 331 анкета.
Ряд лидеров в своих регионах уже попадали в топы той или иной категории федерального уровня: этих специалистов не стали дублировать на уровне региональном. Политтехнологи, не имеющие жесткой территориальной привязки, были включены сразу в несколько списков.
В списке лидеров Центрального федерального округа оказались имена Александра Асафова, Антона Садкина и Сергея Тарасьянца. Лучшими в Северо-Западном федеральном округе назвали Валентина Бианки, Льва Павлючкова, Алексея Высоцкого. Южный федеральный округ счел лучшими Сергея Смирнова, Николая Петропавловского, Станислава Крутянского. В числе лидеров по Северо-Кавказскому федеральному округу объявили Андрея Прилатова, Антона Исаева, Артура Насонова. В Приволжском федеральном округе во главе рейтинга оказались Сергей Кудлай, Вера Леонова, Владимир Андреев. Лучшими в Уральском федеральном округе признали Кирилла Истомина, Сергея Сарычева, Алексея Швайгерта. В топ по Сибирскому федеральному округу поставили Валерия Смородникова, Марию Сергееву, Владимира Титенкова. В числе лучших в Дальневосточном федеральном округе назвали Андрея Пономарева, Даниила Ермилова, Илью Митькина (Спокойнова). Победителей от новых территорий РФ в сфере политтехнологий представили Дмитрий Чайка, Евгений Купцов, Игорь Резников, Александр Малькевич.
Редакция «Новых известий» приняла решение сделать рейтинг лучших политтехнологов России ежегодным.