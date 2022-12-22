На проект по замене кольца под Белгородом на светофоры потратят 250 тыс. рублей

Напомним, что кольцо у Северного планируют заменить на перекрёсток со светофорами. В утренний час пик от посёлка Северного до кольца возле Ротонды проезжает 6943 машины, из-за чего возникают пробки. Кроме того, между «Промпарком» и Ротондой предлагалось сделать расширение до трёх полос и отрегулировать светофоры в синхронный режим работы.