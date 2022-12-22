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На проект по замене кольца под Белгородом на светофоры потратят 250 тыс. рублей

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Лот на оказание услуг появился на госзакупках.

На госзакупках появился лот на выполнение проектно-сметной документации на строительство светофоров на пересечении промпарка «Северный» в рамках проекта: «Реконструкция дороги „Спутник — улица Сумская — Чичерина — Ротонда“». Заказчик работ — ООО «Белгородоблпроект». Исполнителем контракта выбран индивидуальный предприниматель Лубков Илья Игоревич.

Проектно-сметная документация должна быть выполнена до 3 марта 2023 года.

Напомним, что кольцо у Северного планируют заменить на перекрёсток со светофорами. В утренний час пик от посёлка Северного до кольца возле Ротонды проезжает 6943 машины, из-за чего возникают пробки. Кроме того, между «Промпарком» и Ротондой предлагалось сделать расширение до трёх полос и отрегулировать светофоры в синхронный режим работы.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Светофор#Ротонда
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