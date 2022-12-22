На проект по замене кольца под Белгородом на светофоры потратят 250 тыс. рублей

На госзакупках появился лот на выполнение проектно-сметной документации на строительство светофоров на пересечении промпарка «Северный» в рамках проекта: «Реконструкция дороги „Спутник — улица Сумская — Чичерина — Ротонда“». Заказчик работ — ООО «Белгородоблпроект». Исполнителем контракта выбран индивидуальный предприниматель Лубков Илья Игоревич.
Проектно-сметная документация должна быть выполнена до 3 марта 2023 года.
Напомним, что кольцо у Северного планируют заменить на перекрёсток со светофорами. В утренний час пик от посёлка Северного до кольца возле Ротонды проезжает 6943 машины, из-за чего возникают пробки. Кроме того, между «Промпарком» и Ротондой предлагалось сделать расширение до трёх полос и отрегулировать светофоры в синхронный режим работы.