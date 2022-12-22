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На базе Президентской академии открылся Центр стратегического консалтинга

Сегодня, 14:17
Фото: google.com
Центр стратегического консалтинга появился на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Его работа предусмотрена программой федерального Минобрнауки «Приоритет-2030».

Одна из ключевых задач центра связана с консультированием представителей бизнеса, органов власти и некоммерческих объединений, пишут newsnn.ru.

Основными направлениями консультирования являются развитие, стратегия, организационный дизайн, культура и управление персоналом, операционная эффективность и цифровая трансформация. Для реализации этих задач необходимо создать механизмы взаимодействия между экспертным, научным и образовательным направлениями РАНХиГС.

Руководитель центра Алексей Суханов назвал главным признаком настоящего момента необходимость проведения перестройки во всех сферах жизни, включая госуправление и бизнес. Многие компании уже занялись пересмотром алгоритмов, которые выстраивали годами.

По словам Суханова, сейчас все более востребованными становятся такие направления, как антикризисное управление, изменение поведения сотрудников и их мышления. Именно этими задачами и будет заниматься центр.

Эксперты Центра стратегического консалтинга — опытные специалисты. Они работали в компаниях реального сектора, госструктурах, корпорациях развития и в управленческом консалтинге. Предполагается, что в ходе своей работы центр внедрит лучшие практики для профессионального роста молодых сотрудников.

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