На базе Президентской академии открылся Центр стратегического консалтинга

Одна из ключевых задач центра связана с консультированием представителей бизнеса, органов власти и некоммерческих объединений, пишут newsnn.ru.
Основными направлениями консультирования являются развитие, стратегия, организационный дизайн, культура и управление персоналом, операционная эффективность и цифровая трансформация. Для реализации этих задач необходимо создать механизмы взаимодействия между экспертным, научным и образовательным направлениями РАНХиГС.
Руководитель центра Алексей Суханов назвал главным признаком настоящего момента необходимость проведения перестройки во всех сферах жизни, включая госуправление и бизнес. Многие компании уже занялись пересмотром алгоритмов, которые выстраивали годами.
По словам Суханова, сейчас все более востребованными становятся такие направления, как антикризисное управление, изменение поведения сотрудников и их мышления. Именно этими задачами и будет заниматься центр.
Эксперты Центра стратегического консалтинга — опытные специалисты. Они работали в компаниях реального сектора, госструктурах, корпорациях развития и в управленческом консалтинге. Предполагается, что в ходе своей работы центр внедрит лучшие практики для профессионального роста молодых сотрудников.