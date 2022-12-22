«Мираторг» подал в суд на «Мираторг»

Отметим, что, согласно данным аналитической системы «СПАРК», «Мираторг»-ответчик реализует себя в «деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Также известно, что в 2021 году компания получила 18,8 млн рублей дохода. Никаких финансовых связей с АПХ «Мираторг» у ООО «Мираторга» нет: совладельцами последней компании являются фирма по ремонту компьютеров ООО «Азимут СМ» и некий Андрей Курылёв.