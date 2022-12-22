«Мираторг» подал в суд на «Мираторг»

АПХ «Мираторг» направило в суд иск о «запрете использовать фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным». Ответчиком выступает некое ООО «Мираторг». Компания также зарегистрирована в Москве: располагается она на улице Шумикина, 20, в помещении IV, комнате 28.
В случае неисполнения решения суда, «Мираторг»-ответчик будет платить судебную неустойку в размере 10000 руб. за каждый день. Судебное заседание пройдёт 15 февраля 2023 года.
Отметим, что, согласно данным аналитической системы «СПАРК», «Мираторг»-ответчик реализует себя в «деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Также известно, что в 2021 году компания получила 18,8 млн рублей дохода. Никаких финансовых связей с АПХ «Мираторг» у ООО «Мираторга» нет: совладельцами последней компании являются фирма по ремонту компьютеров ООО «Азимут СМ» и некий Андрей Курылёв.
Напомним, что АПХ имеет множество активов в Белгородской области. В одном из сёл региона недавно произошёл пожар: из-за огня на ферме «Мираторга» погибли 900 поросят.