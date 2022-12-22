Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Мираторг» подал в суд на «Мираторг»

Сегодня, 14:38
Фото: 1MI
Агропромышленный холдинг «Мираторг» требует через суд запретить сторонней компании «Мираторг» использовать это фирменное наименование. Об этом сообщает Арбитражный суд Москвы.
Сюжет
Суд

АПХ «Мираторг» направило в суд иск о «запрете использовать фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным». Ответчиком выступает некое ООО «Мираторг». Компания также зарегистрирована в Москве: располагается она на улице Шумикина, 20, в помещении IV, комнате 28.

В случае неисполнения решения суда, «Мираторг»-ответчик будет платить судебную неустойку в размере 10000 руб. за каждый день. Судебное заседание пройдёт 15 февраля 2023 года.

Отметим, что, согласно данным аналитической системы «СПАРК», «Мираторг»-ответчик реализует себя в «деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Также известно, что в 2021 году компания получила 18,8 млн рублей дохода. Никаких финансовых связей с АПХ «Мираторг» у ООО «Мираторга» нет: совладельцами последней компании являются фирма по ремонту компьютеров ООО «Азимут СМ» и некий Андрей Курылёв.

Напомним, что АПХ имеет множество активов в Белгородской области. В одном из сёл региона недавно произошёл пожар: из-за огня на ферме «Мираторга» погибли 900 поросят.

В белгородском селе на ферме «Мираторга» заживо сгорели 900 поросят
Узнать подробнее
Читайте также:
В «Мираторге» в Орловской области ввели карантин из-за вспышки АЧСРаботник «Мираторг-Белгород» ушёл на СВО по контракту и погибАнтимонопольщики проверят цены на мясо от «Мираторга»
#Артем Черненко#Название#Мираторг#Общество#Суд#Белгородская область#Москва#Белгородский бизнес#Эксклюзив
Подпишитесь
Гладков: В Белгородской области достаточно систем ПВО
Сегодня, 11:42
Игорь Маковский поздравил сотрудников «Россети Центр» с Днём энергетика
Сегодня, 12:30
Что и почему подорожало для белгородцев в декабря. А водка подешевела?
Сегодня, 07:23
Гладков ответил, почему плохо сработало СМС-оповещение при обстреле в Белгороде
Сегодня, 14:30
Депутат Белгородской облдумы сложил свои полномочия
Сегодня, 11:52