Как выбрать живую или искусственную ёлку на Новый год

Если вы желаете приобрести искусственную ёлку, то первым делом нужно проверить, хорошо ли закреплены ветки и хвоя на ней. Края должны быть неострыми, без оголённой проволоки и зазубрин. Искусственная ёлка может немного пахнуть пластиком, но, если она имеет сильный химический запах, такой товар покупать не стоит.