Как выбрать живую или искусственную ёлку на Новый год

Покупать живую ёлку следует в конце декабря, то есть уже сейчас. У дерева должен быть ровный толстый ствол без трещин. У хорошей ёлки иголки на ветках крепкие и имеют насыщенный изумрудный цвет. Если растереть иголки в руках, то на ладонях должен остаться запах хвои.
Подбирать главное украшение Нового года лучше всего на базарах или в лесничестве. Покупать у неизвестных лесорубов незаконно.
Чтобы донести хвойное дерево домой целым, можно попросить продавцов упаковать его в пластиковую сетку. Для того, чтобы ёлка долго простояла, её следует постепенно адаптировать к теплу. Например, для начала поставить на балкон на 2-3 часа.
Если вы желаете приобрести искусственную ёлку, то первым делом нужно проверить, хорошо ли закреплены ветки и хвоя на ней. Края должны быть неострыми, без оголённой проволоки и зазубрин. Искусственная ёлка может немного пахнуть пластиком, но, если она имеет сильный химический запах, такой товар покупать не стоит.
На упаковке искусственной ёлки должна быть информация о пожарной безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, а также дата изготовления, правила и условия эксплуатации, материал изготовления, данные о производителе. Чтобы убедиться в качестве товара, попросите продавца показать вам сертификат. У качественной и безопасной искусственной ёлки он имеется.
В Белгородской области ёлочные базары уже открыты для покупателей. Всего в регионе насчитывается 161 торговая точка. В Белгороде базары работают на 35 площадках.