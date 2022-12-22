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Как выбрать живую или искусственную ёлку на Новый год

Сегодня, 12:14
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при выборе ёлки

Покупать новогоднюю красавицу стоит уже сейчас. Выбрать её можно на базаре или в лесничестве. О том, что нужно учесть при покупке, рассказали эксперты.

Как выбрать живую ёлку

Покупать живую ёлку следует в конце декабря, то есть уже сейчас. У дерева должен быть ровный толстый ствол без трещин. У хорошей ёлки иголки на ветках крепкие и имеют насыщенный изумрудный цвет. Если растереть иголки в руках, то на ладонях должен остаться запах хвои.

Подбирать главное украшение Нового года лучше всего на базарах или в лесничестве. Покупать у неизвестных лесорубов незаконно.

Чтобы донести хвойное дерево домой целым, можно попросить продавцов упаковать его в пластиковую сетку. Для того, чтобы ёлка долго простояла, её следует постепенно адаптировать к теплу. Например, для начала поставить на балкон на 2-3 часа.

Как выбрать искусственную ёлку

Если вы желаете приобрести искусственную ёлку, то первым делом нужно проверить, хорошо ли закреплены ветки и хвоя на ней. Края должны быть неострыми, без оголённой проволоки и зазубрин. Искусственная ёлка может немного пахнуть пластиком, но, если она имеет сильный химический запах, такой товар покупать не стоит.

На упаковке искусственной ёлки должна быть информация о пожарной безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, а также дата изготовления, правила и условия эксплуатации, материал изготовления, данные о производителе. Чтобы убедиться в качестве товара, попросите продавца показать вам сертификат. У качественной и безопасной искусственной ёлки он имеется.

В Белгородской области ёлочные базары уже открыты для покупателей. Всего в регионе насчитывается 161 торговая точка. В Белгороде базары работают на 35 площадках.

Новогодняя ёлка в Белгороде: какой она будет и когда её установят
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#София Чугай#Общество#Новый год#Ёлка#Живая ёлка#Искусственная ёлка#Покупка#Роспотребнадзор
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