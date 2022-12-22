К белгородским студентам на занятиях присоединился «Джо Байден»

Пользователь с ником Джо Байден сорвал пару в белгородском вузе

В Сети появилась информация о якобы взломе сайта белгородского вуза и показе во время пары клипа Рика Эстли. Однако представители госуниверситета сообщили, что сайт никто не взламывал. Неизвестные получили единичный доступ к отдельной комнате видео-конференц-связи.