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К белгородским студентам на занятиях присоединился «Джо Байден»

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI

Пользователь с ником Джо Байден сорвал пару в белгородском вузе

В Сети появилась информация о якобы взломе сайта белгородского вуза и показе во время пары клипа Рика Эстли. Однако представители госуниверситета сообщили, что сайт никто не взламывал. Неизвестные получили единичный доступ к отдельной комнате видео-конференц-связи.

В Сети появилась информация, что на онлайн-паре к студентам БелГУ присоединился «Джо Байден» и включил клип Рика Эстли Never Gonna Give You Up. Некоторые пользователи решили, что сайт «Пегас», где проводят занятия, взломали.

На самом деле это не так, заявили в пресс-службе вуза. Неизвестные получили единичный доступ к отдельной комнате видеоконференцсвязи BigBlueButton.

«Сейчас решается вопрос, как расширить защиту и предотвратить подобные действия. Взлом комнаты ВКС стал возможен после получения злоумышленником ссылки на комнату ВКС», — заявили представители учебного заведения.

Впредь студентов попросили быть более осмотрительными.

Фото: «Белгород № 1»
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#Наталья Корявых#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Белгород#Взлом#Университет#Общество#Пегас#Джо Байден
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