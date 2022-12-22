К белгородским студентам на занятиях присоединился «Джо Байден»

В Сети появилась информация, что на онлайн-паре к студентам БелГУ присоединился «Джо Байден» и включил клип Рика Эстли Never Gonna Give You Up. Некоторые пользователи решили, что сайт «Пегас», где проводят занятия, взломали.
На самом деле это не так, заявили в пресс-службе вуза. Неизвестные получили единичный доступ к отдельной комнате видеоконференцсвязи BigBlueButton.
«Сейчас решается вопрос, как расширить защиту и предотвратить подобные действия. Взлом комнаты ВКС стал возможен после получения злоумышленником ссылки на комнату ВКС», — заявили представители учебного заведения.
Впредь студентов попросили быть более осмотрительными.