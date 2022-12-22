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Игрушки на радость детям

Сегодня, 14:18
Фото: piqsels.com
Что подарить ребенку на Новый год или день рождения? Самым желанным подарком станет для него игрушка.

На сайте интернет-магазина вы можете выбрать игрушки для детей, исходя из их возраста и увлечений. Куклы с набором нарядов, кукольные домики с обстановкой, посудка для девочек. Машинки, конструкторы, роботы для мальчиков. Огромное разнообразие мягких зверушек для тех и других. Все эти традиционные подарки в большом количестве представлены в нашем магазине. Но на чем все же остановить свой выбор? Как купить именно ту, которая станет любимой у вашего малыша? Постараемся ответить на этот вопрос.

Как выбрать подарок для ребенка

Существует несколько критериев покупки детских игрушек.

  1. Соответствие возрасту. Семилетний ребенок не станет играть с кубиками или сортерами, а трехлетний малыш не сможет разобраться в хитросплетениях конструктора Лего. На каждом предмете для детей обязательно имеется маркировка возраста, для которого он предназначен. Обязательно ориентируйтесь на нее.
  2. Экологичность. Хотя товары для детей производят из экологически безопасных материалов, все же следует внимательно изучить их состав, чтобы не вызвать у ребенка аллергической реакции. Кроме того, вещь должна быть прочной, так как малыш может сломать игрушку. Следите, чтобы для маленьких детей игра не содержала мелких деталей, которые он может засунуть в рот или в нос.
  3. Функциональность. Любая игрушка должна вызывать желание в нее играть, производить с ней манипуляции. Тем самым развивается фантазия, воображение ребенка.
  4. Для мальчиков или для девочек. Есть универсальные предметы, но чем старше становится ребенок, тем ярче происходит специализация детских вещей по полу.
  5. Страна-производитель, фирма. Обязательно обращайте внимание на бренд. В магазине множество товаров китайского производства, они недорогие, но и недолговечные. Желательнее приобрести вещь отечественного производства, белорусские товары или игрушки от европейских фирм.

Что дарят сегодня

Все мы хотим идти в ногу со временем. Не отстают от нас и наши дети. Именно потому они предпочитают современные игрушки, снабженные электроникой, имеющие стильный дизайн.

Самыми популярными на сегодня стали такие, как:

  • забавные куклы хаги-ваги;
  • куклы коллекции Frosen, воплощающие героинь диснеевского «Холодного сердца»
  • аксессуары для кукол: домики, мебель, коляски;
  • машинки с различными видами управления;
  • автотреки, куда можно запускать машинки;
  • магнитные конструкторы, детали которых притягиваются друг к другу.

Понравятся детям и развивающие наборы, где необходимо проявить смекалку. Например, самым маленьким предназначены сортеры, способствующие правильной ориентации в пространстве, детям постарше — пазлы, формирующие пространственной мышление, дошкольников обрадуют детские планшеты с занимательными вопросами и музыкой.

Зайдите на сайт нашего магазина, здесь вы непременно найдете то, что понравится вашему малышу.

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#Игрушки#Дети
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