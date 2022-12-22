Игорь Маковский поздравил сотрудников «Россети Центр» с Днём энергетика

«В наш профессиональный праздник мы чествуем энергетиков — людей, важность и значение профессии которых невозможно переоценить. От эффективности нашего труда напрямую зависит бесперебойное и качественное электроснабжение, работа социально значимых объектов, безопасность и качество жизни россиян. Это праздник тех, кто изо дня в день создает и обслуживает энергетические комплексы, для кого тепло и свет — не просто слова. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить каждого из вас за высокие достижения и отличные результаты!», — подчеркнул в завершение торжественного мероприятия Игорь Маковский.