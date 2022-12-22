Губернатор Белгородской области поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Этот год для всех нас стал временем переосмысления, в том числе и таких привычных, неотделимых от понятия комфорта вещей как наличие света, тепла, воды в домах белгородцев. Их ценность в современных реалиях возросла в разы. От имени всех жителей области благодарю вас за труд, самоотверженность и высокий профессионализм, с которым вы обеспечиваете эти жизненно важные ресурсы!