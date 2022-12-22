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Губернатор Белгородской области поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Сегодня, 09:50
Фото: Россети
В России сотрудники предприятий энергетического комплекса отмечают профессиональный праздник 22 декабря.

Вячеслав Гладков поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли региона с профессиональным праздником.

«Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Этот год для всех нас стал временем переосмысления, в том числе и таких привычных, неотделимых от понятия комфорта вещей как наличие света, тепла, воды в домах белгородцев. Их ценность в современных реалиях возросла в разы. От имени всех жителей области благодарю вас за труд, самоотверженность и высокий профессионализм, с которым вы обеспечиваете эти жизненно важные ресурсы!

Несмотря на неспокойную ситуацию у наших границ, энергетики региона четко и профессионально выполняют сложную, ответственную работу — обеспечивают энергетическую безопасность Белгородской области. Выступают гарантом надёжного энергоснабжения предприятий промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы региона, создавая основу для реализации приоритетных национальных проектов и повышения качества жизни населения региона.

Для вас нет слов «трудно» и «невозможно», вы всегда на трудовом посту. В случае чрезвычайных ситуаций в кратчайшее время, не думая об опасности, возвращаете свет и тепло в дома белгородцев. Ваши оперативные и слаженные действия придают жителям региона уверенность в завтрашнем дне.

Огромная признательность и уважение ветеранам, заложившим фундамент энергетики региона. Спасибо вам за то, что воспитали в молодом поколении настоящую профессиональную гордость, научили решать сложнейшие производственные задачи и брать на себя ответственность за принятые решения.

От всей души желаю всем белгородским энергетикам стабильной безаварийной работы, профессиональных успехов, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, добра и благополучия!»

Вячеслав Гладков

#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Энергетики
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