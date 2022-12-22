Белгородского губернатора Гладкова наградили за результаты дорожного нацпроекта

Награду главе региона вручал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. В этом году область четвёртый раз подряд досрочно решила мероприятия по реализации нацпроекта. В 2022 году в порядок привели 99 объектов — 84 участка муниципальных дорог и 15 региональных. Также обновили четыре моста.