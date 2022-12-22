Белгородского губернатора Гладкова наградили за результаты дорожного нацпроекта

Губернатор Вячеслав Гладков получил награду за строительство дорог в Белгородской области. Регион вошёл в число лидеров реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Награду главе региона вручал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. В этом году область четвёртый раз подряд досрочно решила мероприятия по реализации нацпроекта. В 2022 году в порядок привели 99 объектов — 84 участка муниципальных дорог и 15 региональных. Также обновили четыре моста.
Работы проводились в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Корочанском, Прохоровском районах и в Губкинском, Шебекинском, Яковлевском, Старооскольском горокругах. В последнем отремонтировали 23 объекта.