Гладков: В Белгородской области достаточно систем ПВО

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области хватает систем ПВО. С его слов, необходимости в дополнительных системах нет.
Как глава региона рассказал журналистам, ПВО на территории области работает качественно. За это благодарны жители.
«О том, что нам нужно дополнительное количество [систем ПВО], я такого не скажу», — заявил Вячеслав Гладков.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Белгород в последний раз атаковали 18 декабря. В областном центре повреждения получили 60 квартир и два частных дома.