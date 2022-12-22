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Гладков: В Белгородской области достаточно систем ПВО

Сегодня, 11:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК

Гладков заявил о достаточном количестве систем ПВО в Белгородской области

Глава региона заявил, что необходимости в дополнительной противовоздушной обороне нет, пишет ТАСС.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области хватает систем ПВО. С его слов, необходимости в дополнительных системах нет.

Как глава региона рассказал журналистам, ПВО на территории области работает качественно. За это благодарны жители.

«О том, что нам нужно дополнительное количество [систем ПВО], я такого не скажу», — заявил Вячеслав Гладков.

Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Белгород в последний раз атаковали 18 декабря. В областном центре повреждения получили 60 квартир и два частных дома.

Три главные буквы: журналисты показали, как работает ПВО в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Работа ПВО#Обстрелы
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