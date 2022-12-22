Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Гладков ответил, почему плохо сработало СМС-оповещение при обстреле в Белгороде

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
В больших населённых пунктах на рассылку требуется больше времени — оператор отправляет сообщения последовательно, цитирует губернатора РБК. При обстреле в Белгороде 18 декабря горожане получили СМС спустя час после его начала.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему жители Белгорода получили СМС-сообщения об обстреле не вовремя. С его слов, в больших населённых пунктах на рассылку требуется больше времени. Сообщения операторы отправляют последовательно.

«Потому что оборудование, которое есть, не позволяет сотовым операторам разослать за одну секунду всем сообщения, оператор делает это последовательно. Поэтому в маленьком пункте это происходит в течение 10-15 минут, в большом — час», — заявил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что в регионе ищут пути решения проблемы. Помимо этого, он добавил, что оповещение возможно только в случае массированных обстрелов.

Напомним, ВСУ обстреляли Белгород 18 декабря. СМС об обстреле белгородцы получили спустя час после его начала. 

Повреждённые при обстреле дома на Славянской в Белгороде окна заменят до конца недели
Узнать подробнее
Читайте также:
Как выглядит Красная Яруга после обстрела: фотоШебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавшийВ приграничных сёлах Белгородской области решено включать сирены при обстрелах
#Наталья Корявых#Спецоперация#Обстрел Белгорода 18 декабря#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Оповещение#Смс
Подпишитесь
Гладков: В Белгородской области достаточно систем ПВО
Сегодня, 11:42
Игорь Маковский поздравил сотрудников «Россети Центр» с Днём энергетика
Сегодня, 12:30
«Мираторг» подал в суд на «Мираторг»
Сегодня, 14:38
Что и почему подорожало для белгородцев в декабря. А водка подешевела?
Сегодня, 07:23
Депутат Белгородской облдумы сложил свои полномочия
Сегодня, 11:52