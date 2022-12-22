Гладков ответил, почему плохо сработало СМС-оповещение при обстреле в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему жители Белгорода получили СМС-сообщения об обстреле не вовремя. С его слов, в больших населённых пунктах на рассылку требуется больше времени. Сообщения операторы отправляют последовательно.
«Потому что оборудование, которое есть, не позволяет сотовым операторам разослать за одну секунду всем сообщения, оператор делает это последовательно. Поэтому в маленьком пункте это происходит в течение 10-15 минут, в большом — час», — заявил Гладков.
Губернатор подчеркнул, что в регионе ищут пути решения проблемы. Помимо этого, он добавил, что оповещение возможно только в случае массированных обстрелов.
Напомним, ВСУ обстреляли Белгород 18 декабря. СМС об обстреле белгородцы получили спустя час после его начала.