В каком цвете встречать Новый год, как сервировать стол, какие подарки подготовить — многие жители Белгорода планируют праздники с учетом восточного гороскопа и его символов. Они верят, что соблюдение традиций или даже примет может принести в новом году счастье и благополучие.
Согласно восточному гороскопу, наступающий 2023 год — год Черного Водяного Кролика. Описание этого символа может дать подсказку, как именно стоит провести новогоднюю ночь. Так как кролик считается тихим и «семейным» зверьком, то год, который он символизирует, рекомендуется встречать в соответствующей обстановке: в семейном кругу, рядом с самыми близкими.
Тем, кто ориентируется на приметы и традиции, стоит отказаться от шумных и громких вечеринок в новогоднюю ночь и предпочесть их спокойному домашнему торжеству в уютной обстановке. Считается, что Черный Водяной Кролик не очень расположен к общению с посторонними, так что в гости в новогоднюю ночь вряд ли стоит звать тех, с кем хозяева дома знакомы не слишком близко. Желанными, в том числе и для Черного Водяного Кролика, гостями станут родственники. Хорошая традиция — поздравить с праздником родных, которые живут далеко, навестив их.
Черный Водяной Кролик имеет свои предпочтения и в плане цветовой гаммы, что учитывают люди, верящие в приметы и серьезно относящиеся к восточному гороскопу. Они тщательно планируют свои наряды для новогодней ночи, выдерживая их в определенных цветах. Самые удачные, согласно восточному гороскопу, оттенки для встречи года Черного Кролика:
Хорошим выбором станет одежда, выдержанная в любых спокойных цветах, максимально близких к природным оттенкам.
От одежды какого цвета в новогоднюю ночь лучше отказаться, чтобы не попасть в немилость к главному символу 2023 года:
Такие цвета, согласно традициям восточного гороскопа, в новом году удачу не принесут.
Определившись, в чем и с кем встречать Новый 2023 год, можно переходить к выбору места празднования — в Белгороде их немало. Куда отправиться и где провести новогоднюю ночь — зависит от пожеланий белгородцев и их бюджета. Впрочем, даже при скромных финансовых возможностях можно найти отличное место и удачный вариант.
Новогодняя ночная программа в популярном белгородском ресторане обещает быть насыщенной: гостей будут развлекать диск-жокей, ведущий, не обойдется и без Деда Мороза. Перед посетителями ресторана в новогоднюю ночь выступит шоу-балет, выйдет даже медведь — тоже с танцевальным номером.
Стоимость новогодней ночи в ресторане «Ассоль» в Белгороде начинается от 2 тыс. рублей за человека. Ресторан находится по адресу: улица Набережная, дом 7.
В ресторане на проспекте Славы для гостей в новогоднюю ночь подготовили интересную шоу-программу, выдержанную в тематике всеми любимого фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Посетителей также ждет концерт кавер-ансамбля.
Цена новогодней ночи в ресторане начинается от 3,5 тыс. рублей. Адрес заведения: проспект Славы, дом 55.
Новогоднее меню, развлекательная программа, конкурсы — это и многое другое ждет гостей ресторана «Зима», расположенного на проспекте Ватутина, 6А. Стоимость новогодней ночи в заведении начинается от 3 тыс. рублей за человека.
В Белгороде есть немало мест, где можно весело и интересно провести новогоднюю ночь в компании тех, кто особенно любит этот праздник, — детей.
На одной из главных площадей Белгорода в новогоднюю ночь пройдет праздничный концерт, который будет интересно посмотреть и взрослым, и детям. Начало развлекательной программы на открытом воздухе — 23.00.
Любимое место для прогулок у белгородцев в новогоднюю ночь обещает стать настоящим центром притяжения. Здесь по традиции пройдут массовые гуляния, запланированы развлекательные программы, в том числе и для самых юных жителей города. Начало, как и везде, — в 23.00.
Семьи, которые живут в густонаселенном микрорайоне Старый город, в новогоднюю ночь могут даже не покидать его пределы — здесь пройдут различные развлекательные мероприятия, программы для детей. Мероприятия начинаются в 23.00 и будут продолжаться ориентировочно до трех часов ночи.
Наверное, у каждого жителя Белгорода есть свое мнение по поводу того, какое место в его городе подходит для встречи Нового года идеально. Рассказываем о нескольких — тех, которые, как считают белгородцы, обязательно стоит посетить в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года.
Самый популярный в Белгороде каток — прекрасное место для того, чтобы отпраздновать Новый год весело, активно и на свежем воздухе. Для любителей катания открыта трасса, площадь катка — 1,4 тыс. кв. м. Маршрут проходит мимо скульптур и деревьев с праздничной подсветкой. Коньки можно взять напрокат в специальном пункте.
Уже упоминавшаяся Соборная площадь в Белгороде на протяжении нескольких последних лет входит в список самых подходящих для встречи Нового года мест. В ночь на 1 января 2023 года здесь запланированы масштабные гуляния, а эффектные тематические украшения обязательно создают по-настоящему праздничную и новогоднюю атмосферу.
Те, кто не любит оставаться в новогоднюю ночь в одиночестве и хочет провести ее ярко и весело, отправляются в гостиничный комплекс «Белгород», где в местном развлекательном центре проводятся эффектные и атмосферные мероприятия. Новогодняя ночь 2023 года не станет исключением.
Отзывы о гостиничном комплексе «Белгород» на популярных ресурсах преимущественно положительные, и Новый 2023 год — отличная возможность, чтобы это проверить.
Народные гуляния — то, без чего сложно представить новогодние праздники. Многие жители Белгорода предпочитают проводить ночь на 1 января именно так — в большой компании своих соотечественников, на открытом воздухе, в эпицентре самых интересных и ярких событий.
На встречу Нового 2023 года в Белгороде можно прийти в парк имени Ленина, на Соборную площадь, где установлена главная (и, к слову, самая дорогостоящая в России) праздничная елка. Гуляния запланированы и на площади возле киноцентра «Русич», рядом с белгородским Домом офицеров. Весело будет в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года и на площади Центра досуга. Все мероприятия стартуют в 23.00 и продлятся практически до утра.