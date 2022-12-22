Тем, кто ориентируется на приметы и традиции, стоит отказаться от шумных и громких вечеринок в новогоднюю ночь и предпочесть их спокойному домашнему торжеству в уютной обстановке. Считается, что Черный Водяной Кролик не очень расположен к общению с посторонними, так что в гости в новогоднюю ночь вряд ли стоит звать тех, с кем хозяева дома знакомы не слишком близко. Желанными, в том числе и для Черного Водяного Кролика, гостями станут родственники. Хорошая традиция — поздравить с праздником родных, которые живут далеко, навестив их.