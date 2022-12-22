Финальные штрихи: подстанция 330 кВ «Лебеди» практически готова к работе

Позади годы кропотливой работы: строительство главной понизительной подстанции № 7, строительство новых и переустройство действующих линий электропередачи напряжением 110–330 кВ, подготовка энергосистемы Лебединского ГОКа к приёму дополнительных мощностей и самый масштабный этап — возведение подстанции 330 кВ «Лебеди».
«Полноценная подстанция, которая примет, преобразует и перераспределит высокое напряжение, обеспечит комбинату дополнительные 200 мегаватт на перспективное развитие и выполнение производственной программы. Мы повысим надёжность снабжения энергией действующих объектов и получим экономический эффект за счёт более выгодного перераспределения потоков электрической мощности в энергосистеме комбината», — перечисляет преимущества руководитель проекта дирекции по инвестициям и развитию Евгений Евдаков.
Первый колышек на месте будущего объекта строители вбили в 2016 году в чистом поле. Через два года здесь вырос первый пусковой комплекс. В 2020 запустили следующие два, в 2021 — четвёртый.
К монтажу и наладке последнего — пятого — пускового комплекса приступили в январе нынешнего года. Смонтировали силовой автотрансформатор мощностью 200 МВА, дополнительное оборудование на открытые распределительные устройства 330 и 35 кВ, расширили систему автоматического пожаротушения. Все работы выполняли без перерыва электроснабжения основного производства: в обеспечении безопасной организации работ большая заслуга специалистов подстанции 330 кВ «Лебеди».
Силовое оборудование подстанции находится на открытых распределительных устройствах соответствующего класса напряжения. От каждого протянули километры медных и оптоволоконных кабельных линий, чтобы соединить с панелями в зале релейной защиты. Небольшие «шкафы» с электронной начинкой — мозг установки, который управляет оборудованием и обеспечивает его защиту, а также обмен информацией и управляющими сигналами со смежными подстанциями в единой энергосистеме и удалёнными центрами управления.
«Новое оборудование интегрируем в действующую сеть. В этом и сложность: научить технику „разговаривать“ между собой на одном языке не только внутри одной подстанции, но и с такими же „собратьями“ в нашем регионе», — рассказывает Евгений Евдаков.
Оснащение подстанции 330 кВ «Лебеди» завершено на 99%. До конца года энергетики планируют подать на новый автотрансформатор напряжение — подключат к единой национальной энергосистеме.
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Зачем на подстанциях трансформаторы
Для передачи больших мощностей на дальние расстояния требуется высокое напряжение: чем больше мощность и дальше расстояние, тем выше. Поэтому на подстанцию поступает энергия в 330 тысяч вольт. Но ведь в обычной розетке только 220 вольт. Как этого добиваются?
Для преобразования электроэнергии из высокого напряжения в удобное для применения используют силовые трансформаторы. На первом этапе оборудование понижает напряжение до 110 киловольт. Затем по линиям электропередачи, как по кровеносным сосудам, энергия распределяется по сети комбината в более мелкие трансформаторы. В них уменьшается до удобных потребителю значений в соответствии с государственным стандартом и лишь затем поступает на мельницы фабрики, в карьер к экскаваторам, множеству других объектов и механизмов подразделений комбината.
127 панелей
с микропроцессорными устройствами защиты и противоаварийной автоматики, средств объективного контроля и связи установили в зале релейной защиты.
538 километров
контрольного и силового кабеля смонтировали на подстанции 330 кВ «Лебеди», чтобы соединить оборудование внутри здания с открытыми распределительными устройствами.
Полина Иванова