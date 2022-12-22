Финальные штрихи: подстанция 330 кВ «Лебеди» практически готова к работе

Для преобразования электроэнергии из высокого напряжения в удобное для применения используют силовые трансформаторы. На первом этапе оборудование понижает напряжение до 110 киловольт. Затем по линиям электропередачи, как по кровеносным сосудам, энергия распределяется по сети комбината в более мелкие трансформаторы. В них уменьшается до удобных потребителю значений в соответствии с государственным стандартом и лишь затем поступает на мельницы фабрики, в карьер к экскаваторам, множеству других объектов и механизмов подразделений комбината.