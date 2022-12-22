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Фейковые телеграм-каналы от имени Вячеслава Гладкова проверит прокуратура

Сегодня, 07:10
Фото: 1MI
В Telegram обнаружили несколько подозрительных аккаунтов, которые ведут от имени губернатора. Прокуратура и региональное управление МВД организовали проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В соцсети Telegram нашли несколько фейковых аккаунтов, которые ведут от имени губернатора Вячеслава Гладкова. Там же среди прочих публикаций обнаружили посты, взятые с официального аккаунта главы региона.

По этому делу прокуратура организовала проверку. Соответствующую информацию и материалы, опубликованные в СМИ, направили в региональное управление МВД. В случае нарушения ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» прокуроры примут меры.

Ранее белгородцы обнаружили подозрительный канал, который ведут от имени Вячеслава Гладкова. У ресурса было более 30 тысяч подписчиков. На фейковом канале дублировали посты губернатора, а также организовали сбор средств для военнослужащих.

О проблеме говорил и Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Он упомянул, что в Telegram насчитывается около 30 фейковых аккаунтов. Тогда глава региона сказал, что подал документы в прокуратуру и надеется, что скоро эту проблему решат.

Эксперты по информационной безопасности рассказали о методах борьбы с фейками
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Фейки#Телеграм-канал#Проверка#Мвд#Прокуратура
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