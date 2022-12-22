Фейковые телеграм-каналы от имени Вячеслава Гладкова проверит прокуратура

О проблеме говорил и Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Он упомянул, что в Telegram насчитывается около 30 фейковых аккаунтов. Тогда глава региона сказал, что подал документы в прокуратуру и надеется, что скоро эту проблему решат.