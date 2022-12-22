Фейковые телеграм-каналы от имени Вячеслава Гладкова проверит прокуратура

В соцсети Telegram нашли несколько фейковых аккаунтов, которые ведут от имени губернатора Вячеслава Гладкова. Там же среди прочих публикаций обнаружили посты, взятые с официального аккаунта главы региона.
По этому делу прокуратура организовала проверку. Соответствующую информацию и материалы, опубликованные в СМИ, направили в региональное управление МВД. В случае нарушения ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» прокуроры примут меры.
Ранее белгородцы обнаружили подозрительный канал, который ведут от имени Вячеслава Гладкова. У ресурса было более 30 тысяч подписчиков. На фейковом канале дублировали посты губернатора, а также организовали сбор средств для военнослужащих.
О проблеме говорил и Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Он упомянул, что в Telegram насчитывается около 30 фейковых аккаунтов. Тогда глава региона сказал, что подал документы в прокуратуру и надеется, что скоро эту проблему решат.