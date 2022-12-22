Фейковые каналы, ПВО в Белгородской области и цены на продукты: итоги дня

Каналы губернатора
Прокуратура проверит каналы в Telegram, которые ведутся от имени Вячеслава Гладкова. В мессенджере обнаружили несколько таких каналов. Они также размещают у себя информацию с официального аккаунта Вячеслава Гладкова.
Надзорное ведомство организовало проверку. Информацию и материалы уже передали в региональное УМВД. При обнаружении нарушений прокуроры примут меры.
ПВО в Белгородской области
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что дополнительных систем ПВО региону не требуется. Об этом он рассказал федеральным СМИ.
Со слов главы региона, ПВО качественно справляется со своей задачей. Белгородцы благодарны военнослужащим за их работу.
Изменения цен на продукты
В преддверии Нового года журналисты «Бел.Ру» выяснили, насколько в регионе изменились цены на продукты из потребительской корзины. Больше всего за месяц подорожали яйца и огурцы.
Подешевели сахар, лук, картофель, масло, тушки кур, баранина, морковь, яблоки. Снижение цен варьируется в диапазоне от 0,22% до 4,19%. Дороже стали вермишель, рис, мороженая рыба, чай, соль, говядина. Рост цен наблюдается в диапазоне от 0,03% до 1,3%.