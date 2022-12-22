«Единая Россия» рассказала о работе в рамках гуманитарной миссии 2022 года

«Белгородские партийцы вместе с жителями региона с самого начала специальной военной операции подключились к работе по оказанию помощи военнослужащим. Продукты питания, лекарственные препараты, спецодежда, техническое оснащение – всё это собирали и доставляли на передовую. В начале лета в регионе был создан логистический центр партии, через который также прошли десятки тонн гуманитарной продукции, направленной из других регионов. Очень приятно и то, что не только отделения партии формировали и направляли гуманитарную помощь, но и свою заинтересованность, подкрепленную действиями, проявляли и продолжают проявлять представители бизнеса и просто активные граждане.