«Единая Россия» рассказала о работе в рамках гуманитарной миссии 2022 года

Как сообщает rostovgazeta.ru, с такими комментариями выступил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, подводя итоги уходящего года.
Он рассказал, что партия организовала ряд масштабных мероприятий, благодаря которым удалось собрать и направить населению ЛНР и ДНР свыше 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. На территории, где проходит военная спецоперация, заработали десятки гуманитарных центров. Турчак обратился к коллегам-единороссам, подчеркнув, что каждый из них в составе коллективов внес свой значимый вклад в помощь Донбассу и военнослужащим. Он поблагодарил всех причастных к сбору и отправке на линию соприкосновения гуманитарной помощи, за ту работу, которую члены партии непрерывно вели в течение 10 последних месяцев.
Депутат обращает внимание на то, что после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к РФ объем работы «Единой России» по гуманитарному обеспечению граждан начал расти.
По словам Турчака, партия непрерывно оказывала помощь гражданскому населению, при этом стараясь соответствовать девизу «все для фронта, все для победы», единороссы направляли необходимые для поддержки находящихся в зоне СВО военнослужащих ресурсы, включая и необходимое оборудование, обмундирование. Секретарь генсовета партии подчеркнул, что никто из членов ЕР не остался в стороне во время масштабной поддержки мобилизованных и населения освобожденных территорий.
Он также рассказал, как единороссы ведут работу по поддержке семей участников СВО.
Турчак назвал все проводящиеся мероприятия комплексными, так как они основаны на законотворчестве – пакете федеральных законов, который разрабатывала и продвигала «Единая Россия». Сейчас новые законодательные инициативы уже утверждены и одобрены главой государства. Фракции ЕР в региональных парламентах предложили ввести ряд дополнительных мер соцподдержки военнослужащих и их родных. Кроме того, члены партии обеспечивают адресную бытовую помощь нуждающимся семьям мобилизованных.
Турчак пообещал, что оперативность и масштабы гуманитарной работы «Единой России» в наступающем году останутся прежними.
Партия организовала поддержку Российской армии с первого дня специальной военной операции. Так, в октябре «Единая Россия» смогла собрать свыше 1,2 миллиарда рублей на приобретение специальных приборов, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и обмундирования для военнослужащих на передовой.
Как сообщает сайт партии ER.RU, сейчас в ЛДНР и на освобожденных территориях заработало свыше 40 центров гуманитарной помощи «Единой России». Контроль за их деятельностью ведут депутаты Государственной думы. Кроме того, партия помогает в организации работы врачей-волонтеров. Группы медиков разных специальностей отравлены в медучреждения Донбасса, чтобы на постоянной основе оказывать помощь пациентам из числа местного населения и военнослужащих. Суммарно с 24 февраля в рамках гуманитарной миссии «Единой России» примерно тысяча врачей-добровольцев из субъектов РФ прибыли в Донбасс, чтобы трудиться наравне с местными медиками.
«Белгородские партийцы вместе с жителями региона с самого начала специальной военной операции подключились к работе по оказанию помощи военнослужащим. Продукты питания, лекарственные препараты, спецодежда, техническое оснащение – всё это собирали и доставляли на передовую. В начале лета в регионе был создан логистический центр партии, через который также прошли десятки тонн гуманитарной продукции, направленной из других регионов. Очень приятно и то, что не только отделения партии формировали и направляли гуманитарную помощь, но и свою заинтересованность, подкрепленную действиями, проявляли и продолжают проявлять представители бизнеса и просто активные граждане.
Партийцы также присоединились к работе созданного в регионе «Союза поддержки матерей и жен военнослужащих», отделения которого есть во всех городских округах и муниципальных районах. Вопросы помогают решать самые разные: от помощи в устройстве ребёнка в детский сад до оказания психологической помощи и простой человеческой поддержки», – отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.