Для установки объектов обороны депутаты уменьшили размер выделяемых сельхозучастков

Чиновник добавил, что проектом предлагается предусмотреть отдельный минимальный размер образуемого земельного участка и земель сельхозназначения в размере не менее 0,1 га для размещения и эксплуатации объектов обороны страны, безопасности государства, в том числе инженерно-технических сооружений, линий связи и коммуникации, возведённых в интересах защиты и охраны госграниц и систем электро- газоснабжения, объектов систем теплоснабжения.