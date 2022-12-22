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Для установки объектов обороны депутаты уменьшили размер выделяемых сельхозучастков

Сегодня, 12:52
Фото: 1MI
Депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в статью регионального закона, которая касается особенностей оборота земель сельскохозяйственного назначения в области.

Во время заседания облдумы депутаты рассмотрели проект закона, который вносит изменения в статью закона «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения в Белгородской области».

Как сообщил региональный министр имущественных и земельных отношений региона Рустэм Зайнуллин, проект закона подготовлен в связи с многочисленными обращениями соответствующих структур и служб.

На сегодняшний момент у нас установлен минимальный размер образуемых новых земельных участков и земель сельхозназначения в соответствии с площадью по доле в праве общей собственности на соответствующий земельный участок. Как правило, данная площадь составляет около 6 га.
Рустэм Зайнуллин

Чиновник добавил, что проектом предлагается предусмотреть отдельный минимальный размер образуемого земельного участка и земель сельхозназначения в размере не менее 0,1 га для размещения и эксплуатации объектов обороны страны, безопасности государства, в том числе инженерно-технических сооружений, линий связи и коммуникации, возведённых в интересах защиты и охраны госграниц и систем электро- газоснабжения, объектов систем теплоснабжения.

Депутаты законопроект поддержали.

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#Город#Белгородская область#Рустэм Зайнуллин#Земельный участок#Размер#Депутаты#Белгородская облдума#Кристина Семенчук
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