Дети мобилизованных будут учиться в ссузах Белгородской области бесплатно

Как сообщил Клепиков, 27 октября текущего года Белгородская облдума приняла решение обратиться к руководителям вузов и организаций среднего профессионального образования региона с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении от оплаты за обучение детей мобилизованных родителей. На сегодняшний день ответы поступили от шести вузов региона.
Просьба депутатов услышана. Обращение областной думы вузы поддержали.
Юрий Клепиков
К примеру, в «БелГУ» приняли решение снизить стоимость платных образовательных услуг на 2022-23 учебный год 23 обучающимся на общую сумму в 1,7 млн рублей. Белгородский университет кооперации, экономики и права готов предоставить рассрочку по оплате или льготы.
Совет ректоров вузов Белгородской области заявил о том, что государственные вузы готовы при наличии заявлений от обучающихся, а также финансовых возможностей снижать стоимость обучения для таких студентов вплоть до полного освобождения от оплаты.
Что касается ссузов, подведомственных министерству образования области, то в них сейчас обучаются 157 студентов — детей военнослужащих, их них 156 - на бюджетной основе. С 1 января на бюджет переведут ещё одного студента.