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Депутаты предложили приравнять пограничников к участникам боевых действий

Сегодня, 11:49
Фото: Пресс-служба облдумы
Об этом сообщил председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков. Он также добавил, что данный вопрос уже рассматривается в Госдуме.

Как сообщил Клепиков, на совете поступило предложение выступить с законодательной инициативой в поддержку пограничников. Речь идёт о том, чтобы приравнять их к участникам боевых действий.

К сожалению, в Белгородской области есть погибшие пограничники. Сейчас Госдума рассматривает этот вопрос (по присвоению пограничникам статуса участников боевых действий — прим.ред.). Если решение не будет принято, мы обязательно подкрепим его законодательной инициативой.
Юрий Клепиков

Напомним, ранее белгородские пограничники получили статус ветеранов боевых действий. Госдума приняла поправки в ФЗ «О ветеранах». 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Депутаты#Белгородская областная Дума#Пограничники
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