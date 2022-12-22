Депутаты предложили приравнять пограничников к участникам боевых действий

Как сообщил Клепиков, на совете поступило предложение выступить с законодательной инициативой в поддержку пограничников. Речь идёт о том, чтобы приравнять их к участникам боевых действий.
К сожалению, в Белгородской области есть погибшие пограничники. Сейчас Госдума рассматривает этот вопрос (по присвоению пограничникам статуса участников боевых действий — прим.ред.). Если решение не будет принято, мы обязательно подкрепим его законодательной инициативой.
Юрий Клепиков
Напомним, ранее белгородские пограничники получили статус ветеранов боевых действий. Госдума приняла поправки в ФЗ «О ветеранах».