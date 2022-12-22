Депутат Белгородской облдумы сложил свои полномочия

В ходе заседания Белгородской облдумы депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Николая Гаврилова. Как отметил председатель регионального заксобрания Юрий Клепиков, на основании регионального закона депутатам необходимо принять постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Гаврилова.
Депутаты решение коллеги поддержали.
Николай Гаврилов был избран по единому избирательному округу от Белгородского регионального отделения политической партии ЛДПР. В думе он был заместителем председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. Также он является генеральным директором компании «Строитель».
Напомним, ранее в связи с тем, что в сентябре 2021 года Никиту Румянцева избрали депутатом Госдумы, депутаты Белгородской облдумы приняли постановление о досрочном прекращении его полномочий. В итоге были проведены довыборы по вакантному месту.