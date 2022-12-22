Депутат Белгородской облдумы сложил свои полномочия

Напомним, ранее в связи с тем, что в сентябре 2021 года Никиту Румянцева избрали депутатом Госдумы, депутаты Белгородской облдумы приняли постановление о досрочном прекращении его полномочий. В итоге были проведены довыборы по вакантному месту.