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Депутат Белгородской облдумы сложил свои полномочия

Сегодня, 11:52
Фото: Пресс-слудба облдумы
Из областной думы ушёл Николай Гаврилов. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

В ходе заседания Белгородской облдумы депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Николая Гаврилова. Как отметил председатель регионального заксобрания Юрий Клепиков, на основании регионального закона депутатам необходимо принять постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Гаврилова.

Депутаты решение коллеги поддержали.

Николай Гаврилов был избран по единому избирательному округу от Белгородского регионального отделения политической партии ЛДПР. В думе он был заместителем председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. Также он является генеральным директором компании «Строитель».

Напомним, ранее в связи с тем, что в сентябре 2021 года Никиту Румянцева избрали депутатом Госдумы, депутаты Белгородской облдумы приняли постановление о досрочном прекращении его полномочий. В итоге были проведены довыборы по вакантному месту.

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