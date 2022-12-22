Как сообщили в областном правительстве, в перечень товаров, включённых в минимальный набор продуктов питания, входят:
С ноября на ряд продуктов цены снизились. Это касается следующих позиций:
При этом яйца и свежие огурцы, наоборот, стали дороже. Также рост цен наблюдается на вермишель (0,03%), рис шлифованный (0,12%), рыбу мороженую неразделанную (0,22%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (0,32%), пшено (0,34%), сметану (0,42%), масло подсолнечное (0,53%), творог и печенье (0,63%), чай чёрный байховый (0,92%), соль (0,94%), говядину (1,03%), муку (1,04%), сыры сычужные твёрдые и мягкие (1,14%) и свинину (1,3%). Цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов не изменилась.
Подробнее смотрите ниже:
Причины изменения цен объяснили в областном правительстве. По их данным, в нынешних санкционных условиях работы предприятия-производители столкнулись с ростом закупочных цен на упаковку, ростом стоимости транспортных услуг, внедрением обязательной маркировки, что привело к увеличению себестоимости товара.
Чтобы приобрести сырьё и другие ресурсы, производителям необходимо поддерживать достаточный объём собственных оборотных средств. Сырьё, упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости производителям и ритейлу также приходится оплачивать по новым, более высоким ценам. Кроме того, на рост цен в настоящее время влияет сезонная составляющая.
Что касается спиртного, с ноября крепкие напитки подешевели на 0,18%. Если в ноябре литр водки крепостью 40% стоил 631 рубль, в начале декабря цена составила 629 рублей.
Напомним, в прошлом году перед новогодними праздниками в Белгородской области подорожали минералка и мандарины.
В текущем году оливье в Белгородской области оказался опять самым дешёвым по стране. Салат обойдётся жителям региона всего в 360 рублей.