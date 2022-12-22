При этом яйца и свежие огурцы, наоборот, стали дороже. Также рост цен наблюдается на вермишель (0,03%), рис шлифованный (0,12%), рыбу мороженую неразделанную (0,22%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (0,32%), пшено (0,34%), сметану (0,42%), масло подсолнечное (0,53%), творог и печенье (0,63%), чай чёрный байховый (0,92%), соль (0,94%), говядину (1,03%), муку (1,04%), сыры сычужные твёрдые и мягкие (1,14%) и свинину (1,3%). Цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов не изменилась.