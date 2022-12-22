Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Что и почему подорожало для белгородцев в декабря. А водка подешевела?

Сегодня, 07:23
Фото: 1MI

Перед Новым годом в Белгородской области подорожали яйца и огурцы

В канун новогодних праздников журналисты «Бел.Ру» узнали, насколько в Белгородской области изменились цены на продукты, которые входят в потребительскую корзину. Больше всего за месяц подорожали яйца и свежие огурцы.

Как сообщили в областном правительстве, в перечень товаров, включённых в минимальный набор продуктов питания, входят:

  • говядина (кроме бескостного мяса);
  • свинина (кроме бескостного мяса);
  • баранина (кроме бескостного мяса);
  • куры охлаждённые и мороженые;
  • рыба мороженая;
  • сельдь солёная,
  • масло сливочное;
  • масло подсолнечное;
  • маргарин;
  • молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности;
  • сметана;
  • творог;
  • сыры сычужные твёрдые и мягкие;
  • яйца куриные;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная;
  • хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной;
  • хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов;
  • рис шлифованный;
  • пшено;
  • горох и фасоль;
  • вермишель;
  • картофель;
  • капуста белокочанная свежая;
  • морковь;
  • огурцы свежие;
  • лук репчатый;
  • яблоки;
  • печенье;
  • карамель;
  • чай чёрный байховый;
  • соль поваренная пищевая;
  • перец чёрный (горошек).

С ноября на ряд продуктов цены снизились. Это касается следующих позиций:

  • сахар-песок (-4,19%)
  • лук репчатый (-3,19%)
  • картофель (-2,16%)
  • масло сливочное (-1,51%)
  • маргарин (-1,34%)
  • куры охлаждённые и мороженые (-1,11%)
  • капуста белокочанная (-0,81%)
  • баранина (кроме бескостного мяса) (-0,51%)
  • молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (-0,45%)
  • морковь (-0,29%)
  • яблоки (-0,22%).

При этом яйца и свежие огурцы, наоборот, стали дороже. Также рост цен наблюдается на вермишель (0,03%), рис шлифованный (0,12%), рыбу мороженую неразделанную (0,22%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (0,32%), пшено (0,34%), сметану (0,42%), масло подсолнечное (0,53%), творог и печенье (0,63%), чай чёрный байховый (0,92%), соль (0,94%), говядину (1,03%), муку (1,04%), сыры сычужные твёрдые и мягкие (1,14%) и свинину (1,3%). Цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов не изменилась.

Подробнее смотрите ниже:

Причины изменения цен объяснили в областном правительстве. По их данным, в нынешних санкционных условиях работы предприятия-производители столкнулись с ростом закупочных цен на упаковку, ростом стоимости транспортных услуг, внедрением обязательной маркировки, что привело к увеличению себестоимости товара.

Чтобы приобрести сырьё и другие ресурсы, производителям необходимо поддерживать достаточный объём собственных оборотных средств. Сырьё, упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости производителям и ритейлу также приходится оплачивать по новым, более высоким ценам. Кроме того, на рост цен в настоящее время влияет сезонная составляющая.

Что касается спиртного, с ноября крепкие напитки подешевели на 0,18%. Если в ноябре литр водки крепостью 40% стоил 631 рубль, в начале декабря цена составила 629 рублей.

Напомним, в прошлом году перед новогодними праздниками в Белгородской области подорожали минералка и мандарины.

В текущем году оливье в Белгородской области оказался опять самым дешёвым по стране. Салат обойдётся жителям региона всего в 360 рублей.

 

 

В Белгородской области магазин оштрафовали за высокие цены на продукты
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области замедлился рост цен на продукты питанияВячеслав Гладков: Цены на продукты растут, а доходы людей — нетКак изменились цены на продукты и лекарства за месяц в Белгороде
#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Цены на продукты#Новый год#Стоимость
Подпишитесь
Фейковые телеграм-каналы от имени Вячеслава Гладкова проверит прокуратура
Сегодня, 07:10
Вячеслав Гладков объяснил, почему на укрытиях висят замки
Вчера, 16:38
В мэрии так и не решили судьбу старого детсада № 36 в центре Белгорода
Сегодня, 06:56
В Белгородском районе за сутки зафиксировали 56 прилетов
Вчера, 17:32
Экс-главе Белгородского района к тюремному сроку добавили многомиллионный штраф
Вчера, 14:20