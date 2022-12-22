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Что грозит белгородцам за запуск пиротехники во время ограничений

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI

В мэрии напомнили белгородцам о наказании за запуск пиротехники

До 20 января в регионе действует запрет на продажу и запуск фейерверков. За нарушение грозит штраф либо административный арест, предупреждает мэрия Белгорода.

В Белгородской области действует запрет на продажу и запуск пиротехники до конца января. Соответствующее решение приняли накануне по итогам заседания оперштаба.

За нарушение белгородцам грозит административная ответственность. Наказание по ст. 20.1 КоАП РФ — штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.

Действия белгородцев ограничивает и ст. 6.12 закона «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»: предупреждение или штраф для физлиц от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 8 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 25 тыс. до 30 тысяч рублей.

Отметим, что в регионе действует высокий уровень террористической опасности.

С начала апреля за запуск фейерверков оштрафовали пятерых человек. Один из последних случаев был в Белгороде, когда подросток решил устроить салют в честь своего дня рождения. Он признал вину и извинился, штраф пришлось платить его бабушке.

Запустившему салют в день рождения девушки старооскольцу грозит штраф
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#София Чугай#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Фейерверк#Салют#Штраф#Арест#Наказание
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