Что грозит белгородцам за запуск пиротехники во время ограничений

В Белгородской области действует запрет на продажу и запуск пиротехники до конца января. Соответствующее решение приняли накануне по итогам заседания оперштаба.
За нарушение белгородцам грозит административная ответственность. Наказание по ст. 20.1 КоАП РФ — штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.
Действия белгородцев ограничивает и ст. 6.12 закона «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»: предупреждение или штраф для физлиц от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 8 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 25 тыс. до 30 тысяч рублей.
Отметим, что в регионе действует высокий уровень террористической опасности.
С начала апреля за запуск фейерверков оштрафовали пятерых человек. Один из последних случаев был в Белгороде, когда подросток решил устроить салют в честь своего дня рождения. Он признал вину и извинился, штраф пришлось платить его бабушке.