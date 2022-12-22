Что грозит белгородцам за запуск пиротехники во время ограничений

Действия белгородцев ограничивает и ст. 6.12 закона «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»: предупреждение или штраф для физлиц от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 8 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 25 тыс. до 30 тысяч рублей.