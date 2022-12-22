Буцаев: В Татарстане могут создать самый крупный в РФ комплекс в сфере ТКО

Буцаев рассказал о встрече и сообщил, что общий объем инвестиций в эти комплексы составляет 20 млрд рублей. РЭО может покрыть до 95% от общего объема средств, требуемых на возведение комплексов. Для этого они должны реализовываться в виде концессии, пишет inkazan.ru.