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Буцаев: В Татарстане могут создать самый крупный в РФ комплекс в сфере ТКО

Сегодня, 08:41
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили возведение в регионе перспективных объектов в сфере обращения с ТКО. В планах - 5 комплексов общей мощностью 1,8 млн тонн мусора.

Буцаев рассказал о встрече и сообщил, что общий объем инвестиций в эти комплексы составляет 20 млрд рублей. РЭО может покрыть до 95% от общего объема средств, требуемых на возведение комплексов. Для этого они должны реализовываться в виде концессии, пишет inkazan.ru.

Строительство этих объектов позволит Татарстану достичь обозначенных в нацпроекте “Экология” показателей. Напомним: к 2030 году в РФ необходимо добиться снижения захоронений на полигонах ТКО на 50% и стопроцентной сортировки мусора в регионе. Кроме этого, комплексы приблизят достижение целей реализации федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.

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