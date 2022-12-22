Будут ли белгородцы отдыхать 31 декабря?

Напомним, что в этом году в новогоднюю ночь власти отказались от салюта. Жителям региона также запрещено пускать петарды и фейерверки из-за введённого «жёлтого» режима террористической опасности. Чтобы проконтролировать этот вопрос, в Белгородской области до 20 января запретили продажу пиротехники.