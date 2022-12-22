Будут ли белгородцы отдыхать 31 декабря?

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступил волнующий многих вопрос. Белгородка поинтересовалась у главы региона, будут ли жители отдыхать 31 декабря, как это было в прошлом году?
Губернатор белгородку успокоил и сообщил, что выходной в этот день будет.
Обязательно будет выходным. Гарантия ещё и в том, что это суббота, поэтому не волнуйтесь — выходной в этот день точно будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в этом году в новогоднюю ночь власти отказались от салюта. Жителям региона также запрещено пускать петарды и фейерверки из-за введённого «жёлтого» режима террористической опасности. Чтобы проконтролировать этот вопрос, в Белгородской области до 20 января запретили продажу пиротехники.