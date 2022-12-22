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Белгородской области рекомендуют усилить профилактику преступлений против детей

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI
С 2010 года в России число сексуальных преступлений в отношении детей выросло на 44%. В 2021 году зарегистрировали 16,9 тыс. таких случаев, пишут «Новые известия».

Белгородской области и ряду других регионов рекомендуют усилить профилактику сексуальных преступлений в отношении детей. По итогам 2021 года их зарегистрировали 16,9 тыс. — на 44% больше, чем в 2010 году (9,5 тыс.).

Информация об этом появилась в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Согласно документу, рекомендации получили Удмуртия, Алтайский, Забайкальский края, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Тюменская, Ярославская области, а также Ханты-Мансийский АО — Югра.

Как правило, более половины преступлений сексуального характера в отношении детей совершаются знакомыми, причём каждое пятое — членами семьи. В 11% случаев — родителями или законными представителями. 25% из этих преступлений совершали выпившие или лица с психическими расстройствами.

В планах — создание специальной рабочей группы по профилактике подобных преступлений. Курировать её должно Минпросвещения.

В Белгородской области не раскрыто 35% тяжких и особо тяжких преступлений
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#Наталья Корявых#Общество#Преступление#Белгородская область#Дети
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