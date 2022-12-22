Белгородской области рекомендуют усилить профилактику преступлений против детей

Белгородской области и ряду других регионов рекомендуют усилить профилактику сексуальных преступлений в отношении детей. По итогам 2021 года их зарегистрировали 16,9 тыс. — на 44% больше, чем в 2010 году (9,5 тыс.).
Информация об этом появилась в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Согласно документу, рекомендации получили Удмуртия, Алтайский, Забайкальский края, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Тюменская, Ярославская области, а также Ханты-Мансийский АО — Югра.
Как правило, более половины преступлений сексуального характера в отношении детей совершаются знакомыми, причём каждое пятое — членами семьи. В 11% случаев — родителями или законными представителями. 25% из этих преступлений совершали выпившие или лица с психическими расстройствами.
В планах — создание специальной рабочей группы по профилактике подобных преступлений. Курировать её должно Минпросвещения.