Актёр Михаил Пореченков снова приехал в Белгородскую область

Актёр Михаил Пореченков вновь побывал в Белгородской области. Народный артист посетил Шебекино и музей-диораму в Белгороде.
Как рассказал министр культуры Константин Курганский, 22 декабря в кинозале музея открылась городская выставка «Герои с вечно русским сердцем». Её организовало Российское военно-историческое общество при поддержке Минобороны. Пореченков стал почётным гостем.
Также актёр успел приехал в Шебекино. Местные паблики писали, что артист возлагал цветы в сквере «Айсберг».
Напомним, Михаил Пореченков приезжал в Белгородскую область в сентябре. Тогда он встретился с жителями обстрелянного Красного Хутора.