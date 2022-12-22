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Актёр Михаил Пореченков снова приехал в Белгородскую область

Сегодня, 13:47
Фото: страница Константина Курганского ВК
Народный артист России побывал в Шебекино и в музее-диораме в Белгороде. О визите написал министр культуры области Константин Курганский.

Актёр Михаил Пореченков вновь побывал в Белгородской области. Народный артист посетил Шебекино и музей-диораму в Белгороде.

Как рассказал министр культуры Константин Курганский, 22 декабря в кинозале музея открылась городская выставка «Герои с вечно русским сердцем». Её организовало Российское военно-историческое общество при поддержке Минобороны. Пореченков стал почётным гостем.

Также актёр успел приехал в Шебекино. Местные паблики писали, что артист возлагал цветы в сквере «Айсберг».

Напомним, Михаил Пореченков приезжал в Белгородскую область в сентябре. Тогда он встретился с жителями обстрелянного Красного Хутора.

Фото: страница Константина Курганского ВК
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Шебекино#Михаил Пореченков#Визит#Общество#Музей-диорама
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