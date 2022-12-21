Золотой и Ясмин Даниэла родились в Белгородской области в 2022 году

В 2022 году в Белгородской области родились 312 Артёмов, 296 Михаилов, 285 Александров, а также 230 Иванов и 217 Дмитриев. Имя Артём остаётся популярным уже почти год.
Среди имён для девочек чаще выбирают Софию (283), а также Марию (250). Помимо этого, молодым родителям понравились имена Анна (196), Варвара (192), Виктория (187).
Есть и необычные имена, которые белгородцы дали своим детям. Так, с начала года в регионе появились на свет мальчики Адислав, Азарий, Алессо, Даромир, Евсей, Золотой, Корней, Родислав, Родогор, Тихомир, Ярополк. Необычные имена, которые выбрали для девочек, — Анисия, Белояра, Витослава, Любомила, Лукерья, Милолика, Ювилина, Ясмин Даниэла.