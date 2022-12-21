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Золотой и Ясмин Даниэла родились в Белгородской области в 2022 году

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI

В ЗАГСе назвали редкие и популярные имена среди новорождённых белгородцев

Мальчиков по-прежнему чаще всего называют Артёмами, а девочек — Софиями. Вместе с тем иногда белгородцы подходят к выбору имени для ребёнка более оригинально. Так, с начала года в регионе появились на свет Алесссо и Родогор, Милолика и Ювилина, рассказала глава управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

В 2022 году в Белгородской области родились 312 Артёмов, 296 Михаилов, 285 Александров, а также 230 Иванов и 217 Дмитриев. Имя Артём остаётся популярным уже почти год.

Среди имён для девочек чаще выбирают Софию (283), а также Марию (250). Помимо этого, молодым родителям понравились имена Анна (196), Варвара (192), Виктория (187).

Есть и необычные имена, которые белгородцы дали своим детям. Так, с начала года в регионе появились на свет мальчики Адислав, Азарий, Алессо, Даромир, Евсей, Золотой, Корней, Родислав, Родогор, Тихомир, Ярополк. Необычные имена, которые выбрали для девочек, — Анисия, Белояра, Витослава, Любомила, Лукерья, Милолика, Ювилина, Ясмин Даниэла.

Как белгородцы чаще называют детей в 2022 году
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Татьяна слюсаренко#Имена#Загс#Новорождённые
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