Золотой и Ясмин Даниэла родились в Белгородской области в 2022 году

В ЗАГСе назвали редкие и популярные имена среди новорождённых белгородцев

Мальчиков по-прежнему чаще всего называют Артёмами, а девочек — Софиями. Вместе с тем иногда белгородцы подходят к выбору имени для ребёнка более оригинально. Так, с начала года в регионе появились на свет Алесссо и Родогор, Милолика и Ювилина, рассказала глава управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.